Das „Carlos“ muss vorübergehend schließen

Marc Levering zeigt den Bereich des Carlos, der besonders von den Löscharbeiten betroffen ist. Am Mittwoch kann man noch den Geruch des Brandes wahrnehmen. Die Wohnungen in den oberen Etagen des Gebäudes hat es allerdings schlimmer getroffen. Im Dachgeschoss kann man durch das Dach den Himmel sehen, in der Etage darunter ist eine frischrenovierte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Foto: Matthias Ahlke