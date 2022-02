Fragen und Antworten zur Corona-Impfung in Münster

Wichtiger Piks im Kampf gegen die Pandemie: In Münster gibt es viele Möglichkeiten, eine Corona-Impfung zu bekommen. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Sich selbst und andere vor Corona schützen: In Münster gibt es zahlreiche Impfangebote.

Seit knapp zwei Jahren hat die Corona-Pandemie auch Münster fest im Griff. Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es Impfstoffe. Doch wie steht es in Münster aktuell um Corona-Impfungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wo kann ich mich in Münster gegen Corona impfen lassen?

Bis Ende September 2021 gab es in der Halle Münsterland ein großes Impfzentrum. Seit der Schließung sind nach Angaben der Stadt die Praxen von Hausärztinnen und Hausärzten die erste Anlaufstelle für Corona-Impfungen. Es gibt jedoch auch weiter zentrale Impfangebote. Geimpft werden können Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung bei Kindern unter zwölf Jahren bislang bei Vorerkrankungen.

Das Bündnis "Gemeinsam für Münster" betreibt im "Jovel" am Albersloher Weg seit Ende November eine Impfstelle. Im Auftrag der Stadt werden dort Erst-, Zweit- und auch Booster-Impfungen verabreicht. Über das Online-Portal können Bürgerinnen und Bürger einen Termin für die Impfung buchen. In der Impfstelle im "Jovel" sind Impfungen nur nach vorheriger Terminbuchung möglich, eine telefonische Terminvergabe gibt es nicht. Die Impfstelle ist montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

In der St.-Lamberti-Kirche (Zugang vom Alten Steinweg) sind ebenfalls Corona-Impfungen möglich. Auch dort muss vorab online ein Termin gebucht werden.

Gibt es auch in den Stadtteilen Impfangebote?

Auch in Wolbeck gibt es seit Anfang Dezember eine Impfstelle. Sie wird in der alten Kita St. Nikolaus (Münsterstraße 24) von der Gemeinde betrieben. Auch dort sind Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen möglich. Termine müssen vorab online vereinbart werden. Auf der Homepage sind freie Impftermine einsehbar, zudem können Anamnesebögen heruntergeladen werden, die ausgedruckt zum Impftermin mitgebracht werden sollen.

Auf dem Hof Rotermund (Auf der Laer 76) gibt es zudem ein Impf-Drive-in. Dort können Autofahrer (und auch Fahrradfahrer) nahezu im Vorbeifahren geimpft werden. An dieser Impfstelle sind ebenfalls Grundimmunisierungen sowie Booster-Impfungen möglich. Ein Termin muss vorab online vereinbart werden.

Welche Arztpraxen in Münster bieten Corona-Impfungen an?

In Münster bieten zahlreiche Arztpraxen Corona-Impfungen an - vielen von ihnen auch für Patientinnen und Patienten, die keinen Hausarzt bzw. Kinderarzt haben. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) bietet auf ihrer Homepage eine Übersicht über die Arztpraxen in Münster, die auch praxisfremde Patientinnen und Patienten impfen.

Wird in Münster auch in Apotheken gegen Corona geimpft?

Laut der neuen Impfverordnung darf auch in Apotheken gegen das Coronavirus geimpft werden. Zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker aus Münster wollen sich daran beteiligen, seit Mitte Januar laufen die notwendigen Schulungen. Die Impfungen in Apotheken sollen in NRW zeitnah starten.

Gibt es darüber hinaus noch weitere Impfmöglichkeiten?

In Münster gibt es zusätzlich zu den zentralen Impfstellen eine "Koordinierende Covid-Impfeinheit" (KoCI). Das fünfköpfige Team soll nach Angaben der Stadt niedrigschwellige Impfangebote dort machen, wo noch viele ungeimpfte Personen leben und arbeiten. Die Impfeinheit ist per E-Mail an MobilesImpfen@stadt-muenster.de erreichbar.

