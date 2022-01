Der Wolf, den niemand gesehen hat

In Nordwalde sind offenbar Wölfe gesichtet worden. Ob diese auch den Norden Münsters gestreift haben, ist völlig unklar. Trotzdem sind Menschen in Unruhe – und nicht nur dort, sondern auch im Osten der Stadt.

Im Bereich Häger und am Max-Klemens-Kanal im nördlichen Stadtgebiet sind die Menschen in Unruhe: Das Gerücht von einem umherstreifenden Wolf macht dort seit dem Wochenende die Runde. Augenzeugen für eine solche Beobachtung haben sich in Münsters Norden zunächst aber nicht finden lassen.