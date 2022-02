Münsteranerin stellt sich der Jury von "Deutschland sucht den Superstar"

RTL sucht auch in diesem Jahr einen neuen "Superstar". Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geht in die 19. Staffel. Mit dabei ist auch Ferda Genctürk aus Münster.

Seit Ende Januar zeigt der TV-Sender RTL die 19. Staffel seiner Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Am Samstag (12. Februar) läuft die sechste Casting-Folge - mit dabei ist dann auch Münsteranerin Ferda Genctürk. Die 28-Jährige singt den Song "Break My Heart" von Dua Lipa, wie es in einer Pressemitteilung zur Sendung heißt.

Ferda Genctürk leitet zusammen mit ihrem Verlobten ein Burger-Franchise-Unternehmen. "Sie musste mit ihrer Familie aus politischen Gründen aus ihrer Heimat nach Deutschland fliehen, hat jetzt aber neuen Mut gefasst und das Herz am rechten Fleck", heißt es in der Ankündigung. Die Kandidatin sagt selbst über sich: "Wäre ich ein Auto, wäre ich ein Ferrari!"

Münsteranerin singt vor Florian Silbereisen

Um 20.15 Uhr beginnt am Samstagabend auf RTL die Folge, in der sich Ferda Genctürk der Jury stellt. Diese bilden in der aktuellen Staffel Schlagersänger und Showmaster Florian Silbereisen, die niederländische Singer/Songwriterin und ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad.

Die Jury der aktuellen DSDS-Staffel (v.l.): Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die Castings finden laut der Pressemitteilung auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen statt. Die Kandidaten singen in einem gläsernen Kubus vor der Jury - so können alle dabei zusehen. Was die Kandidatinnen und Kandidaten singen, dürfen sie selbst entscheiden. "Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht's gut", sagt Jury-Mitglied Florian Silbereisen in der Ankündigung.

Ferda Genctürk singt am Samstag (12. Februar) bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die aktuelle DSDS-Staffel besteht aus zehn Casting-Folgen sowie vier Recall-Folgen und endet mit vier Live-Shows.