An roter Ampel Polizeiwagen gefilmt – Fahranfänger erwartet Bußgeld

In Münster wurde ein Fahranfänger mit seinem Handy am Steuer erwischt.

Der 20-Jährige ist am Donnerstagvormittag (6.1.) mit seinem Auto in Münster unterwegs gewesen. An der Kreuzung Mauritzstraße/Ecke Eisenbahnstraße hielt der Fahrer an einer roten Ampel. Rechts neben ihm stoppte zeitgleich ein Streifenwagen der Polizei.

Weil er sich vermutlich im Schutz des "Toten Winkels" sicher fühlte, nahm der 20-Jährige sein Smartphone und filmte und fotografierte den Polizeiwagen. Ein hinter seinem Fahrzeug wartender Motorradpolizist beobachtete das Geschehen und kontrollierte den 20-Jährigen daraufhin. Ihn hatte der junge Mann zuvor nicht bemerkt.

Den 20-Jährigen, der seinen Führerschein erst im Sommer 2021 erworben hatte, erwartet nun ein Bußgeld samt Punkt in Flensburg.