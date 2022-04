Münster mit höchster Inzidenz in NRW

Am Montag hat das Gesundheitsamt in Münster 492 Corona-Neuinfektionen bestätigt - deutlich mehr als vor eine Woche.

Nirgends in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell so hoch wie in Münster. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen für Münster eine Inzidenz von 1697,8 veröffentlicht - im Vergleich zum Vortag ein Plus von 183,5. Die Inzidenz in Münster ist deutlich höher als die NRW-Inzidenz. Die liegt laut RKI aktuell bei 764,1. Auch im Vergleich zum vergangenen Montag (18. April; Ostermontag) ist die Inzidenz in Münster deutlich gestiegen. Vor einer Woche lag sie bei 1072,1.

Der Grund für die steigende Inzidenz ist eine steigende Zahl von Neuinfektionen. Seit Freitag wurden in Münster 1724 Neuinfektionen und 2003 Gesundmeldungen bestätigt. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (23. April): 670 Neuinfektionen und 513 Gesundmeldungen,

Sonntag (24. April): 562 Neuinfektionen und 686 Gesundmeldungen,

Montag (25. April): 492 Neuinfektionen und 804 Gesundmeldungen.

Mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche

Da die Zahl der Neuinfektionen am vergangenen Montag mit 233 deutlich niedriger war als am heutigen, ist die Inzidenz nun deutlich gestiegen. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

Da das Gesundheitsamt seit Freitag jedoch mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen bestätigt hat, ist die Zahl der aktuell Infizierten gesunken. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 6701 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 312 weniger als am Sonntag und 279 weniger als am Freitag. Am vergangenen Montag waren jedoch noch 1414 Münsteranerinnen und Münsteraner weniger nachweislich infiziert.

Neun Corona-Patienten auf Intensivstationen

In den Krankenhäusern in Münster werden mit Stand Montagmittag 67 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl hat sich im Vergleich zu Freitag nicht verändert. Neun der 67 Corona-Patienten werden derzeit auf Intensivstationen behandelt (Freitag: vier), davon muss ein Patient künstlich beatmet werden (Freitag: einer).