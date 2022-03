Homeoffice: Nicht nur Zufriedenheit bei Münsteranern

Eine Frau arbeitet in ihrer Wohnung vor einem Computer an einem Stehtisch. Viele Münsteraner sind im Homeoffice zufrieden.

In Münster mit seinem großen Dienstleistungssektor gibt es viele Büroarbeiter – und diese haben in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie vielfach Erfahrungen im ­Homeoffice gesammelt. Insgesamt gaben 71 Prozent der erwerbstätigen Befragten an, zumindest teilweise im ­Homeoffice gearbeitet zu haben. Insgesamt berichten mehr Männer unter den Befragten von Homeoffice-Erfahrung – was darauf hindeuten könnte, dass erwerbstätige Frauen häufiger in Berufen arbeiten, in denen Homeoffice nicht möglich ist.