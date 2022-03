Protestler wollen mehr zivilen Ungehorsam

Auch wenn der Krieg in der Ukraine die Pandemie seit Tagen in den Hintergrund drängt und die Corona-Maßnahmen größtenteils dabei sind zu fallen, wird montags noch vom Domplatz aus gegen genau diese Maßnahmen, aber auch eine mögliche Impfpflicht demon­striert. Wie diese Demonstrationen bald vonstatten gehen könnten, darauf deutet nun eine Umfrage hin. „Darf es mehr kollektiven zivilen Ungehorsam auf Spaziergängen geben?“, fragt die bei den Demos federführende Initiative „Gemeinsam für Grundrechte“ in ihrem Telegram-Chat.

