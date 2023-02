„Unglaublicher Andrang“ auf die Tickets

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hatte schon mit einem Ansturm auf die Tickets für den zweiten „Münster-Marsch“ gerechnet. Dass er allerdings so groß sein würde, verblüffte auch die Veranstalter. Für alle, die leer ausgegangen sind, gibt es aber noch Hoffnung.

Das Kontingent für die zweite Auflage des „Münster-Marsches“ wurde in diesem Jahr schon um mehr als 100 Plätze erhöht. Und doch waren bereits 30 Minuten nach der Freischaltung des Vorverkaufes am Mittwochabend alle 420 Tickets restlos ausverkauft. Das teilte Johannes Aufgebauer, Geschäftsstellenleiter der münsterischen Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), am Donnerstag auf Redaktionsanfrage mit.

„Das war ein unglaublicher Andrang“, sagte er mit Blick auf die 48,1 Kilometer lange Wanderung am 13. Mai. In der Geschäftsstelle hätte das Telefon am Donnerstag dann sehr oft geklingelt. „Es waren viele Menschen, die leer ausgegangen sind“, erzählte Aufgebauer.

Chancen für Nachrücker

Für diese Personen hatte er aber gar nicht so schlechte Nachrichten parat: „Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr wissen wir, dass es noch gute Chancen für Nachrücker gibt.“ Viele Menschen mit Tickets könnten aus verschiedenen Gründen doch nicht teilnehmen. „Im letzten Jahr sind ein Viertel der Karten wieder auf dem Markt gelandet“, sagte er. Ebenfalls gibt es einen offiziellen Wiederverkauf über den Verkaufspartner „TixforGigs“.