48 Kilometer bei brütender Hitze

48,1 Kilometer in einer Zeit von höchstens zwölf Stunden zurücklegen: Das ist alles andere als ein entspannter Spaziergang – und doch zog der erste „Münster-Marsch“, den der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Münster, organisiert hatte, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Am Samstag ging die Wanderung über die Bühne – mit 266 gestarteten Personen von 14 bis 82 Jahren.