Messerstecherei am Aasee: Ungereimtheiten bei Zeugenaussagen 

Was am Abend des 11. Juni 2021 am Aasee geschah, ist in groben Zügen klar: Zwei Gruppen Heranwachsender gerieten wegen einer Lappalie aneinander. Beleidigungen, Backpfeifen, Schlichtung – danach ging jede Gruppe ihrer Wege. Es folgte ein zweites Aufeinandertreffen der alkoholisierten Jugendlichen mit katas­trophalem Ende: Ein 21-Jähriger wurde durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt, er überlebte knapp.

