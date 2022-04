Stadtbekannter Müllsammler sorgt für Großeinsatz auf der Hammer Straße

Das Ende des Polizeieinsatzes ist noch nicht in Sicht: Seit dem frühen Mittwochmorgen sitzt der in Münster als Müllsammler bekannte Mann auf einem Baukran an der Hammer Straße. Der Bereich ist noch immer weiträumig gesperrt.

Die rund 120 Kubikmeter Müll, die der 58- Jahre alte Kinderhauser in den vergangenen Monaten in seinem Garten am Althausweg gehortet hatte, sind nach der Zwangsräumung am Dienstag verschwunden. Nachdem auch der stadtbekannte Müllsammler angesichts des Räumkommandos verschwunden war, tauchte er am frühen Mittwoch­morgen wieder auf: Auf dem etwa 40 Meter hohen Baukran der Baustelle auf dem Grundstück der ehemaligen Josefschule an der Hermannstraße/Ecke Hammer Straße.

Wiederholt hat der Mann Baukräne besetzt und damit große Einsätze von Polizei und Rettungskräften, außerdem stunden- und tagelange Sperrungen für den Verkehr verursacht – zuletzt vor etwa zwei Jahren in Düsseldorf, ebenfalls nachdem die Stadt Münster am Vortag den Müllberg aus seinem Garten hatte entfernen lassen.

(2/2) ⚠️ Sperrung der #HammerStraße⚠️ Für die Sicherheit der Passanten bleiben die #Burgstraße, die #Hermannstraße & die #Hornstraße bis auf Weiteres gesperrt! Wir sorgen dafür, dass Anwohner in ihre Wohnungen kommen👮🏼👮🏻‍♂️! #Polizeimünster #Münster — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 27, 2022

Weil die Kranspitze genau auf die vielfrequentierte Hammer Straße zeigt und der Mann dorthin zwischendurch klettert, sperrt die Polizei die Hammer Straße zwischen Ludgerikreisel und Geiststraße. Auch Busse werden umgeleitet, Fußgänger und Radfahrer auf die Nebenstraßen verwiesen. „Anwohner aus dem gesperrten Bereich geleiten wir zu ihren Wohnungen“, erklärt gegen 14 Uhr Antonia Linnenbrink, eine Sprecherin der Polizei Münster, während Mitarbeiter des Tiefbauamtes gerade das Flatterband auf der Hammer Straße durch eine feste Absperrung ersetzen.

Kabine des Krans war mit Schloss gesichert

Davor sammeln sich Passanten, die sich andere Wege suchen müssen. Ein nimmermüder Polizeibeamter erklärt, warum hier die Straße gesperrt ist – und alle wissen auch ohne weitere Erläuterung, wer da auf dem Kran sitzt. „Die Eskapaden des Müllsammlers kennt doch ganz Münster“, sagt ein Radler kopfschüttelnd.

Polizei und Rettungskräfte stellen sich auf einen längeren Einsatz ein – in Düsseldorf bei der vorherigen Kranbesetzung verharrte der Kinderhauser dort 48 Stunden, bis er freiwillig wieder herunterstieg. Als er im November 2018 auf den Baukran an den Bettentürmen des Universitätsklinikums stieg, kletterte er nach elf Stunden wieder herab – eine Polizistin des Präsidiums hatte sein Vertrauen gewonnen und ihn dazu überredet.

Anwohner können nicht in ihre Wohnungen

Auch diesmal versucht die Polizei wieder das Vertrauen des Mannes zu gewinnen, der sich am Mittwoch aus der Kranführer-Kabine wiederholt zur Spitze des Auslegers hangelt und laut schimpfend und schreiend ankündigt, auch noch am 1. Mai hier oben sein zu wollen. Eine Spezialeinheit der Polizei vor Ort versucht unterdessen, den Krankletterer zu überzeugen, herabzusteigen.

Polizeieinsatz: Müllsammler klettert auf Baukran Der in Münster als Müllsammler aus Kinderhaus bekannte Mann hat am Mittwochmorgen für einen großen Polizeieinsatz an der Hammer Straße gesorgt. Foto: Matthias Ahlke Der Mann ist auf einen Baukran geklettert. Foto: Matthias Ahlke Die Polizei hat die Herrmannstraße und auch die Hammer Straße zwischen Ludgeriplatz und Geiststraße gesperrt. Foto: Matthias Ahlke Zahlreiche Anwohner können nicht in ihre Wohnungen, solange der Mann auf dem Kran sitzt. Foto: Matthias Ahlke Auch ein Sondereinsatzkommando ist im Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Die Feuerwehr hat versucht Kontakt zu dem Mann im Kran aufzunehmen. Foto: Matthias Ahlke Der Mann aus Kinderhaus ist in der Vergangenheit bereits mehrfach auf Baukräne geklettert. Foto: Matthias Ahlke Um 14 Uhr hat das Tiefbauamt begonnen, den zuvor bereits gesperrten Bereich mit Absperrbaken abzusperren. Foto: Karin Völker

Die Polizei sperrt den Straßenraum, weil nicht nur der 58-jährige selbst herunterstürzen, sondern Gegenstände herunterwerfen und Menschen treffen könnte. Außerdem habe der Mann an der Spitze des Kranauslegers eine Plastiktüte mit unbekanntem, möglicherweise gefährlichem Inhalt befestigt, sagt Polizeisprecherin Linnenbrink.

Das vordringliche Ziel des Einsatzes, so die Sprecherin: „Niemand soll durch den besetzten Kran gefährdet werden – und der Mann soll heil auf den Boden zurückgeholt werden.“

Stadt lässt Grundstück des Müllsammlers in Kinderhaus räumen Mit einem Großaufgebot von Ordnungsamt und Polizei wurde am frühen Morgen das Grundstück des Kinderhauser Müllsammlers am Althausweg geräumt. Foto: Oliver Werner Seit 2016 war es die mittlerweile fünfte Räumungsaktion. Foto: Oliver Werner Bergeweise Müll mussten die zuständigen Mitarbeiter wegräumen. Foto: Oliver Werner Auch mehrere Fahrräder fanden die Ordnungsamtsmitarbeiter in dem Garten am Althausweg. Foto: Oliver Werner Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Foto: Oliver Werner Zwei Container waren schnell gefüllt. Foto: Doch auch mit zwei gefüllten Containern war noch nicht der gesamte Müll aus dem Garten entfernt. Foto: Oliver Werner Es war mittlerweile die fünfte Räumungsaktion am Althausweg. Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Die Polizei sicherte den Einsatz am Althausweg. Foto: Oliver Werner Mindestens ein Dutzend Polizisten war in Kinderhaus im Einsatz. Foto: Oliver Werner

Am Nachmittag lässt sich der Kinderhauser laut Polizei überreden, den Kranausleger Richtung Burgstraße zu schwenken – seither ist die Hammer Straße wieder befahrbar.