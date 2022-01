Neuer Standort für Verfassungsgerichtshof im Visier

Die Suche nach einem neuen Standort in Münster für den Verfassungsgerichtshof beschäftigt nun die Landespolitik. Während ein Standort offenbar vom Tisch ist, gilt eine andere zentrale Fläche nun als heißer Favorit.

Auf dem aktuell von der VHS genutzten Parkplatz an der Aegidiistraße könnte der Neubau des Verfassungsgerichtshofs entstehen.

Wenn an diesem Mittwoch (19. Januar) der Rechtsausschuss des Landtags tagt, steht die Suche nach einem einem eigenen Gebäude in Münster für den hier ansässigen nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof nicht nur auf der Tagesordnung an erster Stelle.