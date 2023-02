Münster bekommt keine Pfandkisten

Münster bekommt keine öffentlichen Pfandkisten – zumindest wenn es nach Patrick Hasenkamp geht, dem Chef der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM). In der Sitzung des AWM-Ausschusses am Mittwochabend erteilte er einem entsprechenden Antrag der CDU eine klare Absage.

Zwar steht eine endgültige Entscheidung in dieser Frage noch aus, die Positionierung des obersten Abfall-Experten in Münster war jedoch eindeutig, zumal auch gleichlautende Anträge anderer Parteien in der Vergangenheit scheiterten.

Entwürdigender Griff in die Abfallbehälter

Pfandkisten sind Sammelboxen, die an Verkehrsschildern, Laternenmasten oder direkt an Abfallbehältern befestigt werden und in denen Pfandflaschen abgelegt werden können, damit Pfandsammler sie mitnehmen können. Pfandsammlern bleibt somit der entwürdigende Griff in die Abfallbehälter erspart. Genau das war auch der Grund, weswegen die CDU den Antrag gestellt hat.

Hasenkamp indes verwies auf die Erfahrungen anderer Kommunen mit Sammelboxen: mehr Vandalismus, mehr Glasbruch, mehr Müll rundherum. Auch für die Pfandsammler ergebe sich kein Vorteil, weil auch viele Passanten die Flaschen mitnehmen würden.