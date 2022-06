Westfalens Blick auf fremde Welten

„Ich seh den Sternenhimmel . . .“ Wenn letztendlich nur als eine riesengroße Illusion, hätte Neue-Deutsche-Welle-Sänger Hubert Kah trotzdem seine helle Freude an dem neuen Firmament im Planetarium des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Münster.

Das LWL-Museum für Naturkunde lädt ab 2. Juli zu einer neuen, atemberaubenden Reise zu den Sternen ein. Die Milchstraße, der Polarstern, der Große Wagen – alles ist dort naturgetreu nachgebildet und zum Greifen nah in der riesigen Kuppel, die einen Durchmesser von 20 Metern hat.

Vier Millionen Euro hat der Landschaftsverband investiert, um die Sterne und das zu Beginn der 1980er Jahre entstandene Planetarium in einer eineinhalbjährigen Umbauzeit herauszuputzen. „Es ist unser Fenster in den Himmel in Westfalen“, sagt LWL-Direktor Matthias Löb. Einen so dunklen und prachtvollen Nachthimmel könne man wegen der Lichtverschmutzung nirgends in Deutschland mehr erleben, so wie dank der Technik im Planetarium Münster. „Es ist nicht nur ein Ort der Entspannung, sondern auch der Wissensvermittlung“, findet Löb.

Sternenprojektor im Zentrum des runden Saals

In dem großen Sternentheater funkeln 9500 Sterne und Planeten an der 360-Grad-Decke, 500 mehr als vorher. Hinter der Illusion des nächtlichen Sternenhimmels stecken viel Wissen und Geld. „Der LWL hat das Planetarium rundum erneut und modernisiert, technisch wie baulich“, sagt Löb. Es funktioniert, „wie eine große VR-Brille, die alle gemeinsam aufsetzen“, ergänzt der Leiter des LWL-Naturkundemuseums, Dr. Jan Ole Kriegs.

Das Planetarium hat einen ebenerdigen Eingang, Plätze für Rollstuhlfahrende und eine Induktionsschleife im Boden für Menschen mit Hörgeräten. Die Außenkuppel wurde nicht umgebaut. Sie ist weiterhin vom Aasee aus gut zu erkennen. Beim Bau der Kuppel im Jahr 1979 wurden die Ausstellungshallen des Museums erst später ringsum angelegt. Das Planetarium feierte 1980 sein Richtfest. Nun, 42 Jahre später wird es nach seinem eineinhalb-jährigem Umbau als eines der modernsten Planetarien in Europa wiedereröffnet.

Herzstück des Planetariums ist „Orpheus“. Der Sternenprojektor steht im Zentrum des runden Saals. Er ist überraschend klein, aber oho. 723. 000 Euro hat „Orpheus“ gekostet. „Der Wert besteht in der Miniaturisierung“, sagt der Leiter des Planetariums, Dr. Björn Voss. Der freie Blick wird nicht durch eine große Kugel gestört. „Orpheus“ erzeugt den nächtlichen Sternenhimmel, so wie wir ihn von der Erde aus sehen können.

Audioanlage mit 49 Lautsprechern im 360-Grad-Sound

Die Reise ins All machen zehn 360-Grad-Projektoren und 21 PC möglich, die die Bilder an die exakt richtige Stelle der Kuppel werfen. Sie ist über zwei Monate lang Platte für Platte montiert worden.

Über 200 Gäste fliegen auf neuen, drehbaren Sitzen mit zu fernen Planeten. Eine moderne Laserprojektionsanlage rundet den technischen Baukasten ab. Dazu kommt eine neue Audioanlage mit 49 Lautsprechern im 360-Grad-Sound. Da wird jeder DJ in der Disco neidisch. „Es ist die gleiche Lautsprechertechnik wie in der Hamburger Elbphilharmonie“, sagt Voss nicht ohne Stolz. Die Kosten für die Audioanlage in Münster: 180 .000 Euro.

„Die Drei ???“ und andere Sommer-Highlights Foto: Die Wiedereröffnung des Planetariums im LWL-Naturkundemuseum in Münster wird mit einem mehrtägigen Programm vom 2. bis 10. Juli gefeiert, so unter anderem mit Live-Musikkonzerten, Hörspielen, Vorträgen und Shows zur Astronomie. Das Programm des Planetariums sei erweitert worden und richte sich an Menschen jeden Alters, sagt Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs. Gezeigt werden zwei neue Planetariumsshows – „Lebendige Welten“ sucht nach Leben im All, „Mission Erde“ beschäftigt sich mit dem Klimawandel. Neu ist, dass viele Programme auch live präsentierte Inhalte haben. Für Kinder gibt es passend zu den Sommerferien neue Programme wie „Die Rettung der Sternenfee Mira“ oder das Unterwasser-Abenteuer „Zauberriff“. Nicht nur für Fans ist immer sonntags das Hörspiel „Die Drei ??? und das Dorf der Teufel“ fester Programmbestandteil. ...