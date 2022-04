Postbank am Berliner Platz schließt

Die Postbank-Filiale am Hauptbahnhof wird voraussichtlich noch in diesem Jahr dauerhaft schließen.

Die Postbank wird ihre Filiale am Berliner Platz schließen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung hat das Unternehmen bestätigt. Damit wird es in Münster künftig nur noch eine Postbankfiliale mit dem kompletten Angebot an Post- und Bankdienstleistungen sowie einem voll ausgestatteten SB-Bereich geben – am Domplatz 6/7.