Der Hauptausschuss des Rates hat am Mittwoch eine Resolution für Frieden in der Ukraine verabschiedet.

"Pax optima rerum" oder übersetzt: Der Frieden ist das höchste Gut. Diese Inschrift am Friedenssaal im Rathaus findet sich nun als Titel der Resolution wieder, die die Ratspolitiker am Mittwochnachmittag in einer Sondersitzung des Hauptausschusses verabschiedet haben – aus einem bekannt traurigem Anlass.

„Münster ruft zum Frieden auf!“, lautet der zweite Teil der Überschrift. Mit der Resolution stellt sich die Stadt des Westfälischen Friedens gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine und bekundet ihre Solidarität mit dem überfallenen Land und seinen Menschen.

Direkte Anleihe an den Westfälischen Frieden

„Die Friedensstadt Münster fühlt sich besonders verpflichtet bei der Lösung von Konflikten und der Sicherung des Friedens“, heißt es wörtlich in dem Text. Anleihe wird direkt beim Westfälischen Frieden von 1648 genommen, der dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten zur Durchsetzung verholfen habe – „unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht“. Gegen diesen Grundpfeiler des Völkerrecht habe Russland „eklatant verstoßen“.

Die Resolution im Wortlaut zum Herunterladen (466 KB)

Oberbürgermeister Markus Lewe erklärte, die Resolution solle Menschen als ermutigendes Signal dienen und sei deshalb mehr als ein Beschluss. Er stimmte gemeinsam mit den Fraktionen von CDU, Grünen, SPD, FDP sowie der Internationalen Fraktion Die Partei/ÖDP sowie der Ratsgruppe Volt für die Resolution. Die Linke hatte einen eigenen Entwurf vorbereitet, weil sie sich unter anderem am Dank für den „klaren Kurs“ der Bundesregierung gestört hatte.

Zu Beginn der Sitzung appellierte Lewe an die Solidarität der Münsteranerinnen und Münsteraner in den kommenden Monaten. „Jeder in dieser Stadt wird sich miteinbringen müssen.“ Es komme auf Taten an, sagte Lewe unter Verweis auf die großen Herausforderungen in allen Bereichen ob der steigenden Zahl von Kriegsflüchtlingen in Münster.

Der Oberbürgermeister bereitete die Münsteraner auch auf Einschnitte vor: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auf das eine oder andere verzichten müssen.“

Kommentar: Besser als Nichtstun Foto: Diese Resolution wird den ­mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht stoppen. Aber es ist besser, die Stimme laut zu erheben, als die Hände in den Schoß zu legen. Insofern trifft es den Kern, wenn der Ober­bürgermeister auf das ermutigende Signal dieser parteiübergreifenden Koalition abstellt, die den Krieg verurteilt und ihre ­Solidarität mit der Ukraine bekundet. Wenn dieses Papier nur einem einzigen Kriegsflüchtling aus der Ukraine das Gefühl gibt, nicht allein zu sein, hat sich das Ansinnen vieler im Rat schon gelohnt. Und wer eine Partnerstadt in Russland hat, ist gut be­raten, seine Position in diesem barbarischen Krieg glasklar zu formulieren, ohne den Menschen in Rjasan, die unsere Werte teilen, die Tür zuzuschlagen und sie alleinzulassen. Aber der Ruf nach Frieden kann nicht oft genug erklingen, ob von Münster aus oder anderswo. (-da-) ...

Man werde die Komfortzone verlassen müssen, sagte CDU-Fraktionschef Stefan Weber, der wie alle Redner den Angriffskrieg Russlands geißelte. Putins Krieg richte sich gegen die Werte des Miteinanders und der Demokratie, betonte Grünen-Fraktionssprecher Christoph Kattentidt. Man müsse nun die zivilgesellschaftlichen Kontakte nutzen, um den Menschen in Russland klarzumachen, was in ihrem Namen in der Ukraine gemacht werde, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Herwig.