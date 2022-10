488.000 Liter Wasser für die Stadtbäume

Eine positive Bilanz der Aktion „Münster schenkt aus“ hat jetzt der Projektleiter gezogen. Die Bürgerinnen und Bürger haben in diesem Jahr die Stadtbäume mit knapp einer halben Million Liter Wasser versorgt.

Eine positive Zwischenbilanz der Aktion „Münster schenkt aus“ hat am Dienstagabend Projektleiter Wolfram Goldbeck (Grünflächenamt) im Umweltausschuss gezogen. Im mittlerweile dritten Jahr des Projektes, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger um die Bewässerung der Stadtbäume in ihrer Umgebung kümmern, seien rund 488.000 Liter Wasser verbraucht worden, so Goldbeck.