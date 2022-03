Münsterische Schulen beim Sportabzeichen erfolgreich

Bei der Ehrung der erfolgreichsten Schulen im Sportabzeichenwettbewerb der Sparkasse Münsterland Ost wurde ihnen auf dem Schulhof der Mathilde-Anneke-Gesamtschule ein roter Teppich ausgerollt. Darauf schritten die Vertreter und Vertreterinnen von acht münsterischen Schulen zur Ehrung, nahmen Urkunden, Pokale und Glückwünsche entgegen. Die wurden durch Bürgermeisterin Angela Stähler, Astrid Markmann aus dem Vorstand des Stadtsportbundes, Régis Le Breton, Leiter des Beratungscenters Münster City der Sparkasse Münsterland Ost sowie von Kerstin Dewaldt, der Leiterin des Sportamtes der Stadt Münster überreicht. Das berichtet der Stadtsportbund in einer Pressemitteilung.

Dabei stand erneut ein bereits im Vorjahr erfolgreiches Trio ganz oben auf dem Treppchen: die Pleisterschule (87 Abzeichen / 71,9 Prozent der Schüler) bei den Grundschulen bis 150 Schüler, die Bodelschwinghschule (145/71,43) bei den Grundschulen mit mehr als 150 Schülern sowie die Mathilde-Anneke-Gesamtschule (448/57,58) bei den weiterführenden Schulen meldeten die meisten Sportabzeichen im vergangenen Jahr.

Viele Schulen erfolgreicher als in den Vorjahren

Dabei lagen die Ergebnisse jedoch sehr eng beisammen, viele Schulen waren deutlich erfolgreicher dabei als in den Vorjahren. So beteiligten sich mit 57 Schulen zwei mehr am Wettbewerb als noch im Jahr zuvor. Mit zwölf kamen jedoch zwei weniger in die Wertung. So wurden während des Jahres, sicherlich auch aufgrund der lange unklaren Corona-Situation, mit 2554 Sportabzeichen rund 400 weniger verliehen als 2020.

„Schön, dass Münsters Schulen trotz eingeschränkter Möglichkeiten sportlich so aktiv geblieben sind“, freute sich Bürgermeisterin Angela Stähler. Angesichts anstehender Lockerungen hofft Astrid Markmann aus dem Vorstand des SSB, „dass wir schnell wieder an das Vor-Corona-Niveau bei den Sportabzeichenzahlen anknüpfen“. Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt zeigte sich in der Pressemitteilung dankbar über die Mitwirkung der Lehrkräfte.

Geldpreise für die erfolgreichsten Schulen

„Der Sportabzeichen-Wettbewerb der Schulen ist ein ganz besonderer Mannschaftssport: Jede einzelne Leistung zählt und am Ende feiert doch das Team gemeinsam den Erfolg,“ so Régis Le Breton von der Sparkasse Münsterland Ost bei der Verleihung. Die Sparkasse stiftete Schulpreise im Gesamtwert von 3500 Euro.