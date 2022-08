Polizei: „Das Tatort-Team gehört ein Stück weit zu uns“

Die Dreharbeiten für den ersten „Tatort“ in Münster im Juli 2002 sind den Kollegen und Kolleginnen bei der münsterischen Polizei noch gut in Erinnerung. Denn damals haben die (echten) Kollegen der Spurensicherung (KTU) den (unechten) Film-Tatort untersucht.

„Die Kollegen haben als Statisten mitgespielt“, erzählt Angela Lüttmann, Pressesprecherin bei der Polizei. Und sie haben ihre „Kostüme“ in Form von weißen Schutzanzügen gleich mitgebracht. Es sei in früheren Zeiten möglich gewesen, dass Uniformen oder Pkw an die Filmproduktionen verliehen wurden, heutzutage sei dafür eine eigene Firma zuständig, so Lüttmann. Wenn für eine authentische Film-Szene ein oder zwei Streifenwagen gebraucht würden, würden die Kolleginnen und Kollegen sicher auch an der Kamera vorbeifahren, ist sich Lüttmanns Kollege Kripochef Jürgen Dekker sicher.

„Große Verbundenheit zum Filmteam“

„Hier gibt es eine große Verbundenheit zum Filmteam, sie gehören ein Stück weit auch zu uns“, sagt Dekker. Für ihn ist der Münster- „Tatort“ in erste Linie sehr gute Unterhaltung. Als Krimi nehme er die TV-Ermittlungen nicht ganz so ernst.

So wird das Tatort-Jahr 2022 Beim ARD-„Tatort“ steht 2022 der 1200. Film an, beim „Polizeiruf 110“ der 400. Krimi. Das populärste Sonntagskrimi-Team - der Münster-„Tatort“ - wird außerdem 20 Jahre alt. Die Münchner haben ihren 90. Fall. Daneben gibt es einige Neustarts bei den Krimis, etwa von Lina Beckmann im Rostocker „Polizeiruf“ und André Kaczmarczyk im deutsch-polnischen „Polizeiruf“. Bei zwei „Tatort“-Teams herrscht derweil noch Funkstille. So heißt es vom NDR, man suche nach Möglichkeiten, wie ein nächster „Tatort“ mit Til Schweiger aussehen könnte. „Noch haben wir hier jedoch nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile.“ Vom MDR heißt es, man habe „aus verschiedenen Gründen“ für 2022 keinen Weimar-„Tatort“ in der Herstellung. Wie es 2023 weitergehe, „dazu sind wir in Gesprächen“. Und auch zum „Polizeiruf“ aus Halle, der 2021 Premiere feierte, gebe es Gespräche. Foto: Tobias Hase/dpa Stuttgart: Im Neujahrs-„Tatort“ 2022 liegt am Morgen nach der Weihnachtsfeier eines Versicherungskonzerns ein Mitarbeiter tot im Foyer. Die Folge heißt „Videobeweis“. Doch was zeigen die Kameraaufnahmen wirklich? Im zweiten Stuttgarter Fall geht es dann um einen Mann, der einen Radfahrer überfährt und einfach weiterfährt. Foto: dpa/ARD/SWR Dortmund: Am 2. Januar ist dann schon der zweite „Tatort“ des Jahres zu sehen - und zwar aus dem Ruhrgebiet. Im Film „Gier und Angst“ wird auf dem Hafengelände ein erschossener Vermögensberater gefunden. Zehn Jahre gibt es 2022 das Dortmund-Team schon - zumindest die Figuren Faber und Bönisch (Jörg Hartmann und Anna Schudt). Im Laufe des Jahres kommt auch noch der Krimi „Liebe mich!“, in dem eine Leiche in einem Bestattungswald gefunden wird. Foto: Elliott Kreyenberg/dpa/WDR Polizeiruf Rostock: Am 9. Januar hat Charly Hübner als Kommissar Alexander „Sascha“ Bukow nach 25 Filmen in fast 12 Jahren seinen letzten Fall. Bela B Felsenheimer von den Ärzten spielt in „Keiner von uns“ einen verdächtigen Musiker. Hübners Nachfolgerin wird seine Frau Lina Beckmann. Ihre Ermittlerin heißt Melly Böwe. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) bleibt den NDR-Krimis erhalten. Foto: Christine Schroeder/dpa/NDR Münster: Am 16. Januar kommt der 40. Fall des populärsten Teams Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers). Das Duo wird 20 Jahre alt. In dem Film hat Kommissar Thiel einen Erinnerungsverlust. Und in einem Wald wird sein früherer Vorgesetzter bei der Hamburger Mordkommission ermordet aufgefunden. Laut WDR gibt es im Jubiläumsjahr drei Münster-„Tatorte“, nachdem es 2021 nur einen gab. Foto: Guido Kirchner/dpa Saarbrücken: Im neuen Saar-„Tatort“ mit dem Titel „Das Herz der Schlange“ (23. Januar) haben es Hölzer und Schürk (Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer) mit der rätselhaften Auffindung einer Frauenleiche in einer Villa zu tun. Foto: Mauela Meyer/dpa/Saarländischer Rundfunk Polizeiruf deutsch-polnisches Kommissariat Swiecko: Lucas Gregorowicz bekommt als Adam Raczek einen Neuen an seine Seite als Nachfolger von Maria Simon. Es ist Schauspieler André Kaczmarczyk. Noch vor dem ersten Arbeitstag ist dessen Figur - Kommissaranwärter Vincent Ross - in eine Mordermittlung verwickelt. Über seiner neuen Wohnung in Slubice wurde ein deutscher Student ermordet. Der 22-Jährige hatte ihm am Tag zuvor noch beim Einzug geholfen. Der Film „Hildes Erbe“ soll schon Anfang des Jahres kommen, ein zweiter Fall soll dann im Sommer für die zweite Jahreshälfte gedreht werden. Foto: Patrick Pleul/dpa Köln: Ein Vierteljahrhundert sind Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) im kommenden Oktober nun schon dabei. Drei Fälle gibt es wieder 2022. Im ersten davon mit dem Titel „Vier Jahre“ rollen die beiden den Todesfall eines Schauspielers wieder auf. Foto: Thomas Kost/dpa/WDR Schwarzwald: Der SWR-Krimi mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner kommt zweimal: In „Saras Geständnis“ (geplante Ausstrahlung 13. Februar) wird eine Frau nach vier Jahren Haft erneut in einen Tötungsfall verwickelt. Im anderen Fall verschwinden ein Vater und sein fünfjähriger Sohn. Was ist passiert? Und was weiß die Mutter? Foto: Uwe Anspach/dpa Franken: Der achte „Tatort“ mit Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs kommt laut BR im Frühjahr. „Ein junger IT-Spezialist wird ohne erkennbares Motiv brutal ermordet.“ Foto: Nicolas Armer/dpa Hamburg: Das NDR-Team Falke und Grosz (Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz) hat es im Fall „Tyrannenmord“ mit dem verschwundenen 17-jährigen Diplomatensohn eines Landes zu tun, dessen Machthaber bald in Deutschland erwartet wird. Der Krimi „Schattenleben“ führt dagegen in die linksautonome Szene Hamburgs. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Frankfurt am Main: Zwei Fälle kommen 2022 - im einen wird am Stadtrand eine Frauenleiche im Wald entdeckt. Als Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) an der Fundstelle eintreffen, ist die Leiche jedoch verschwunden. Im zweiten Krimi gibt es ein Wiedersehen mit dem früheren Leipziger „Tatort“-Star Martin Wuttke (der Ex-Mann von Schauspielerin Broich), der hier einen umstrittenen Psychoanalytiker mimt. In einer seiner Sitzungen gab es sechs Tote. Foto: dpa/HR Wiesbaden: Ulrich Tukur hat 2022 wieder einen „Tatort“-Einsatz, es ist sein elfter seit 2010. Der wohl wieder besonders skurrile Film soll laut HR den Titel „Murot und das Kind“ tragen. Foto: Bettina Müller/dpa/HR/ARD Dresden: Zwei sächsische „Tatort“-Krimis gibt es wieder. Einmal müssen die Kommissarinnen Gorniak und Winkler (Karin Hanczewski und Cornelia Gröschel) eine Bluttat aufklären, bei der vom Opfer jede Spur fehlt. Im anderen Fall wird eine Klatschreporterin entführt und später auch Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach). Foto: Marcus Glahn/dpa/ARD Kiel: Im Krimi „Borowski und der Schatten des Mondes“ (laut NDR voraussichtlich im 2. Quartal) will Borowski (Axel Milberg) den Tod seiner Jugendliebe Susanne aufklären, deren Skelett nach einem Sturm unter einer entwurzelten Eiche aufgetaucht ist. Foto: Carsten Rehder/dpa Berlin: Der letzte und 15. „Tatort“ mit Meret Becker als Nina Rubin kommt im Frühjahr. Sieben Jahre war sie dann dabei. „Es folgt eine Solo-Ermittlung von Robert Karow (Mark Waschke), die voraussichtlich Ende 2022 im Ersten zu sehen sein wird“, heißt es vom RBB. Die Dreharbeiten mit dem neuen Duo Waschke und Corinna Harfouch seien für den Sommer geplant, die Ausstrahlung dann für Frühjahr 2023. Foto: Jens Kalaene/dpa Göttingen: Nachdem sich an Weihnachten 2021 ein Solo-Krimi mit Maria Furtwängler (und als Gast Udo Lindenberg) ins Programm schlich, kommt 2022 wieder ein Fall von Charlotte Lindholm (Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) als Duo. Darin geht es um die Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin. Steckt der von der Presse „der Wikinger“ genannte Serientriebtäter dahinter? Foto: Swen Pförtner/dpa Bremen: Zwei Bremer Krimis sollen 2022 kommen, einer davon unter der Regie von Anne Zohra Berrached ist schon abgedreht. Darin suchen die Kommissarinnen Liv Moormann und Linda Selb (Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram) nach dem Tod einer Frau und einer kryptischen Nachricht nach deren kleiner Tochter. Wurde die vom „Teufel“ geholt? Foto: Michael Ihle/dpa/Radio Bremen/ARD Ludwigshafen: Ulrike Folkerts ist 2022 schon 33 Jahre beim „Tatort“. Ihre Lena Odenthal hat es im Fall „Das Verhör“ mit einem mutmaßlichen Frauenhasser zu tun, im zweiten Krimi ermitteln Odenthal und Johanna Stern (Lisa Bitter) im Todesfall eines Neunjährigen, der in seiner Umgebung jede Menge Aggressionen auslöste. Foto: Jacqueline Krause-Burberg/dpa/SWR Mainz: Heike Makatsch ist laut SWR wieder im Einsatz. In ihrem inzwischen vierten Fall als Ellen Berlinger geht es um den Tod einer reichen Witwe, eine Frauenfreundschaft und einen jungen Liebhaber. In Episodenrollen sind Michaela May und Ulrike Krumbiegel zu sehen. Foto: dpa/Ziegler Film/SWR München: Dreimal kommen Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) laut BR - und zwar zu Fasching („Kehraus“), im Sommer („Flash“, ein Fall mit dem dementen Ex-Therapeuten eines Mörders) und im Dezember. Der Weihnachtskrimi ist dann der 90. Fall der Münchner seit 1991 - mit einem Krimidinner beim Kollegen Kalli: „Ein Opfer, sechs Gäste und jeder oder jede könnte den Mord begangen haben.“ Foto: Tobias Hase/dpa Polizeiruf München: Kriminaloberkommissarin Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger) ermittelt in einem Mord an einer 16-Jährigen. Im Frühjahr wird außerdem noch ein zweiter Fall fürs Jahr 2022 gedreht. Foto: Tobias Hase/dpa Polizeiruf Magdeburg: Doreen Brasch (Claudia Michelsen) ermittelt 2022 in einem Mordfall, bei dem ein junger Mann, der mit seinem Freund unterwegs ist, ohne ersichtlichen Grund einen fremden Mitreisenden im Zug erschlägt. Im zweiten MDR-Krimi aus Sachsen-Anhalt wird eine Frau nach dem Halloweenfest am Fuße des Brockens tot aufgefunden. Der Berg im Harz ist bekanntlich als Blocksberg und Hexenversammlungsort sagenumwoben. Foto: Stefan Erhard/dpa/ARD/MDR Wien: Zwei Austro-„Tatorte“ sind laut ORF vorgesehen. In „Alles was recht ist“ erwirkt der Anwalt eines geständigen Doppelmörders einen Freispruch und ist kurz danach tot. In dem Film ist Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz) mal wieder dabei. Im Krimi „Das Tor der Hölle“ geht es um den Tod eines Priesters, der ein Satans-Amulett bei sich trug. Foto: dpa/ARD/ORF Zürich: Zwei Schweizer „Tatort“-Folgen soll es 2022 geben. Im Frühjahr kommt „Schattenkinder“ (über einen bizarren Mord in der Zürcher Kunstszene) und im Herbst „Risiken mit Nebenwirkungen“ (über den Tod einer Anwältin, die eine aufstrebende Pharmafirma beriet). Foto: Walter Bieri/dpa

Wobei die Ermittlungsmethoden von Kommissar Thiel schon wirklichkeitsnah seien, so Dekker. Allerdings würden die „echten“ polizeilichen Ermittlungen immer technischer und forensischer. Ein Professor Boerne tauche eher selten am Tatort auf. Dekker lacht: „Wenn sich ein Rechtsmediziner bei mir in der Art einmischen würde, kriegte er Ärger.“

"Münsters Tatort-Helfer" Foto: „Münsters Tatort-Helfer“ ist eine sechsteilige Serie des Filmservice Münsterland über Menschen aus Münster, die beruflich mit dem Münster-„Tatort“ verbunden sind – und als Fans. ...

So eng wie bei Thiel und Boerne sei die Zusammenarbeit in der Regel nicht. Das „Tatort“-Team sei bei seinen Ermittlungen vor allem sehr schnell, so Dekker, „und sie schaffen das mit so wenig Leuten“. „Bei einem Tötungsdelikt sind bei uns oftmals zehn bis zwölf Leute im Einsatz“, berichtet der münsterische Kripochef. Bei Tötungsdelikten seien die Ermittlungen häufig aufwendig und langwierig.

Polizei hofft auf Werbeeffekt

Zum 20-jährigen „Tatort“-Jubiläum wünschen Dekker und Lüttmann dem „Tatort“-Team, dass es „möglichst lange weiterermittelt“. Davon erhofft Dekker sich auch eine Werbung für die Polizei als Arbeitgeber: „Wir brauchen jede Frau und jeden Mann.“ „Tatort“-Schauspieler und -Crew sollten „so bleiben, wie sie sind“.