Münster feiert seinen „Tatort“

Münster im Tatort-Fieber: Am Dienstagnachmittag werden Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Co. von Hunderten Passanten gefeiert, als sie von der Überwasserkirche zum Rathaus laufen, um einen digitalen Münster-Tatort-Spaziergang erstmalig der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Und am Abend verfolgen 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer im Preußenstadion die Premiere der neuesten Folge „Ein Freund, ein guter Freund“ im Beisein von Hauptdarstellern, Crew-Mitgliedern und Oberbürgermeister. Auch 20 Jahre nach der ersten Tatort-Folge aus Münster scheinen Professor Boerne, Kommissar Thiel und all die anderen Beteiligten nichts von ihrer Zugkraft verloren zu haben.

Auf der Jagd nach Selfies und Autogrammen

„Spurensuche mit Boerne und Thiel“ heißt der Tatort-Spaziergang, zu dem die Schauspieler an der Überwasserkirche aufbrechen, besser gesagt: aufbrechen wollen. Rund 30 Medienvertreter buhlen um Fotos und Interviews, Passanten wollen Selfies und Autogramme. „Ich habe Geburtstag“, sagt eine Frau und hält Liefers einen Kugelschreiber und einen Zettel unter die Nase. – „Kann ich mal Ihren Ausweis sehen?“ – „Ja, Moment, mein Mann. . .“ – „Nee, nee“, meint Liefers und unterschreibt bereitwillig.

Spaziergang "Spurensuche" mit dem "Tatort"-Ensemble Der Münster-"Tatort" wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Anlässlich des Geburtstages hat das Ensemble unter anderem an dem neuen Spaziergang "Spurensuche mit Boerne und Thiel" teilgenommen. Foto: Oliver Werner Jan Josef Liefers (l.) und Axel Prahl Foto: Oliver Werner Boerne (Jan Josef Liefers, l.) und Thiel (Axel Prahl) gaben gleich eine kurze Einlage. Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Das "Tatort"-Team auf dem Domplatz (v.l.): Claus Dieter Clausnitzer, Axel Prahl, Björn Meyer, Jan Josef Liefers, Christine Urspruch und Mechthild Großmann Foto: Oliver Werner Axel Prahl Foto: Oliver Werner Jan Josef Liefers Foto: Oliver Werner Claus Dieter Clausnitzer Foto: Oliver Werner Mechthild Großmann Foto: Oliver Werner Empfang von Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner Herzlicher Empfang auf dem Prinzipalmarkt Foto: Oliver Werner Das Team (v.l.): Björn Meyer, Christine Urspruch, Axel Prahl, Claus Dieter Clausnitzer und Mechthild Großmann Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe und Darsteller Jan Josef Liefers Foto: Oliver Werner Jan Josef Liefers (v.l.), Axel Prahl, Oberbürgermeister Markus Lewe, Christine Urspruch, Björn Meyer, Claus Dieter Clausnitzer und Mechthild Großmann Foto: Oliver Werner Jan Josef Liefers (v.l.), Oberbürgermeister Markus Lewe, Björn Meyer, Christine Urspruch, Claus Dieter Clausnitzer, Axel Prahl und Mechthild Großmann Foto: Oliver Werner

Zwischendurch bleibt dann doch noch Zeit, den Rundgang zu erläutern: Wenn man sein Smartphone auf 13 in der Innenstadt verteilte QR-Codes hält, wird auf dem Handy eine Filmszene abgespielt, die genau an der Stelle spielt, wo man sich gerade befindet.

Autogramme für überraschte „Tatort“-Fans

QR-Codes hängen bereits am Rathaus und an der Aa-Brücke an der Überwasserkirche, weitere sollen bis zum Wochenende folgen. Die Spurensuche läuft bis zum Ende des Jahres.

So einen Rundgang, sagt Liefers, gebe es in keiner anderen Tatort-Stadt. „Wieder Münster auf Platz 1, einfach cool“, sagt er. Auch für ihn persönlich sei die digitale Spurensuche interessant, „weil wir oft schon am Abend wieder vergessen haben, wo wir tagsüber waren“.

Darsteller singen Ständchen auf dem Domplatz

Von der Überwasserkirche geht es am Dom vorbei Richtung Rathaus. Der Ortswechsel entwickelt sich zu einer Prozession, immer mehr Menschen schließen sich den Schauspielern an, während sich Liefers, Prahl, Großmann und Urspruch einhaken und „Ein Freund, ein guter Freund“ singen.

Auf dem Prinzipalmarkt kommt Volksfestatmosphäre auf: „Das Tatort-Ensemble und der Oberbürgermeister“, ruft ein Vertreter der Produktionsfirma. Eigentlich will er ein Fotomotiv organisieren – tatsächlich macht er damit auch den letzten darauf aufmerksam, wer soeben in Münsters guter Stube eingetroffen ist.

Prahl verspricht eine „richtig gute“ neue Folge

Menschentrauben bilden sich, Handys werden gezückt, die Schauspieler nehmen‘s gelassen. Dabei sind die Feierlichkeiten noch längst nicht vorbei: Am Abend geht es im Preußenstadion weiter. Die neue Folge, verspricht Axel Prahl, sei richtig gut. Er ist gespannt, ob das Publikum dies auch so sieht. . .