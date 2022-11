Mehr als 13 Millionen sehen Münster-„Tatort“

Mehr als 13 Millionen Menschen haben am Sonntagabend den neuen Münster-"Tatort" eingeschaltet. Damit war der neue Fall von Boerne und Thiel Quotensieger. Der bisherige Rekord wurde jedoch nicht gebrochen.

Spurensicherung am Tatort. In der Kanzlei des ermordeten Rechtsanwalts erkennt Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl; r.) und sein Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer), dass auch das Aquarium in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der „Tatort“ aus Münster hat aufs Neue eine Topquote eingefahren, aber keinen Rekord aufgestellt. 13,08 Millionen (41,5 Prozent) Zuschauer schalteten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr den Fall „Ein Freund, ein guter Freund“ ein. Die Folge galt als „Jubiläumsfolge“. Vor 20 Jahren wurde der erste Fall von Kommissar Thiel und Prof. Boerne ausgestrahlt.

Die Quote ist ein ausgezeichneter Wert, kommt aber nicht an die Folge „Fangschuss“ heran, die am 2. April 2017 14,56 Millionen gesehen (39,6 Prozent) hatten. Das war damals die höchste Zuschauerzahl für eine Münster-Episode und der höchste Marktanteil einer „Tatort“-Folge seit 1992 gewesen. Die Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) hatten diesmal mit dem Mord an einem Mafia-Anwalt zu tun.

Münster-"Tatort": "Ein Freund, ein guter Freund" Frank Thiel (Axel Prahl), Prof. Karl-Friedrich Börne (Jan Josef Liefers) entwickeln Theorien über das Ableben des Anwaltes Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour). Silke Haller „Alberich“ (ChrisTine Urspruch) hört zu. Foto: WDR/Thomas Kost Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan-Josef Liefers, l.) Foto: WDR/Thomas Kost Silke Haller „Alberich“ (ChrisTine Urspruch) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) Foto: WDR/Thomas Kost Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Silke „Alberich“ Haller (ChrisTine Urspruch), Frank Thiel (Axel Prahl) Foto: WDR/Thomas Kost Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan-Josef Liefers, r.) Foto: WDR/Thomas Kost Die Diagnose lautet Burnout. Doch gegen den Rat seiner Ärzte bricht Erik Nowak (Hendrik Heutmann) seine Therapie ab und sucht Unterschlupf auf dem Hof seines Vaters. Foto: WDR/Thomas Kost Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) grübelt: Wer steckt hinter dem Mord an dem jungen Anwalt Nikolas Weber. Dessen Goldfische haben im Kommissariat ein neues Zuhause gefunden. Foto: WDR/Thomas Kost Der renommierte Rechtsanwalt Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) Vorstandsmitglied der Anwaltskammer. Jetzt wandert er überraschend mit seine Frau nach Mittelamerika aus. Foto: WDR/Thomas Kost Als Bürokraft hatte Jana Kimmich (Katja Danowski) den Laden bei den jungen Anwälten stets zusammengehalten. Jetzt blickt sie in eine ungewisse Zukunft. Foto: WDR/Thomas Kost Jochen Nowak (Uwe Rohde; r.) bricht es das Herz, seinen Sohn Erik Nowak (Hendrik Heutmann) in einem so schlechten Zustand zu sehen. Gegen den Rat seiner Ärzte hat er seine Burnout-Therapie abgebrochen und sucht nun Unterschlupf auf dem Hof seines Vaters. Foto: WDR/Thomas Kost Prof. Karl-Friedrich Boernes (Jan Josef Liefers) beste Freunde Veronika (Proschat Madani) und Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) sagen Münster Lebwohl. Der erfolgreiche Anwalt (Jan Georg Schütte) und seine Frau (Proschat Madani) wandern nach Mittelamerika aus. Foto: WDR/Martin Valentin Menke Jochen Nowak (Uwe Rohde) bricht es das Herz, seinen Sohn in einem so schlechten Zustand zu sehen. Gegen den Rat seiner Ärzte hat er seine Burnout-Therapie abgebrochen und sucht nun Unterschlupf auf dem Hof seines Vaters. Foto: WDR/Thomas Kost Veronika Fabian (Proschat Madani) hat alles, was sie will. Einen Mann, den sie liebt. Eine schmucke Villa. Und mit Karl-Friedrich Boerne einen treuen Freund. Und doch steht der Entschluss fest: Sie und ihr Mann werden in Guatemala ein neues Leben beginnen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke Sie kennen sich bereits seit Schulzeiten, und schon damals war Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ihr verfallen. Doch Veronika (Proschat Madani) entschied sich für ein Leben an der Seite von ihrem gemeinsamen Freund Friedhelm Fabian. Jetzt droht Boerne sie ein zweites Mal zu verlieren. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Das ZDF strahlte das Liebesdrama „Inga Lindström: Jemand liebt Dich“ mit Birthe Wolter, Alexander Koll und Vanessa Rottenburg aus, dafür entschieden sich 3,42 Millionen (10,8 Prozent). RTL erreichte mit der Formel-1-Rennsportübertragung „Großer Preis von Brasilien“ ab 20.23 Uhr 2,35 Millionen (7,3 Prozent). Das Kochduell „Mälzer und Henssler liefern ab!“ kam bei Vox auf 1,24 Millionen (5,2 Prozent).

Starke Quote für Football-Übertragung aus München

Sat.1 hatte den Science-Fiction-Film „Transformers: The Last Knight“ mit Mark Wahlberg und Anthony Hopkins zu bieten, 1,14 Millionen (4,4 Prozent) waren dabei. Die Doku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ auf Kabel eins wollten 840 000 Leute (2,8 Prozent) sehen. ProSieben erreichte mit der Football-Übertragung des NFL-Matches Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills ab 18.55 Uhr 730.000 Fans (2,9 Prozent). Bei RTLzwei hatte die Komödie „Voll abgezockt“ mit Jason Bateman und Melissa McCarthy 540.000 Zuschauer (1,9 Prozent).

Bereits am Nachmittag hatte ProSieben das in München abgehaltene NFL-Match der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks übertragen, das 21:16 endete. Zum Auftakt waren ab 15.30 Uhr 1,32 Millionen (9,4 Prozent) dabei, unter den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen betrug die Einschaltquote starke 23,6 Prozent.