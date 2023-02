20  Jahre „Tatort“ Münster: Alle Folgen mit Boerne und Thiel in der Übersicht

Als am 21. Oktober 2002 der erste „Tatort“ Münster über die Bildschirme flimmerte, ahnten vermutlich die wenigsten, welche Erfolgsgeschichte dort gerade losgetreten wurde. 42 Folgen später zählt die Krimi-Reihe aus der westfälischen Stadt zum erfolgreichsten und beliebtesten „Tatort“ Deutschlands.

Hauptverantwortlich für den Erfolg sind die zwei Protagonisten Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), die insbesondere für ihren eigenartigen Humor bekannt und beliebt sind. Wir haben alle bisher ausgestrahlten Folgen des „Tatort“ Münster in einer Übersicht aufgelistet.

2. Folge: Fakten, Fakten (Erstausstrahlung: 1. Dezember 2002)

Vor dem Haus des Professors Bernhard Dreiden wird dessen ehemalige Lebensgefährtin ermordet. Während alles auf eine Eifersuchtstat hindeutet, zweifelt Boerne an der Schuld des Professors. (Einschaltquote: 9,45 Millionen Zuschauer)

3. Folge: Dreimal schwarzer Kater (Erstausstrahlung: 19. Oktober 2003)

Der Staranwalt Dr. Andreas Weis kommt bei einem Feuer in seinem Haus ums Leben. War es ein Brandanschlag? Und was hat der Tod von Lisa Zenker mit dem Fall zu tun? Die Frau war nach einem Autounfall, bei dem Dr. Weis am Steuer saß, vom Hals abwärts gelähmt. Nun wurde ihr ein Medikamentencocktail verabreicht. (Einschaltquote: 8,38 Millionen Zuschauer)

4. Folge: Sag nichts (Erstausstrahlung: 14. Dezember 2003)

In der Nähe des Aasees in Münster wird eine Leiche entdeckt. Im Schlafzimmer des Toten finden die Ermittler verwischte Blutreste. Die Witwe des Verstorbenen gerät danach ins Visier. (Einschaltquote: 7,98 Millionen Zuschauer)

5. Folge: Mörderspiele (Erstausstrahlung: 25. April 2004)

Erneut gibt es einen Leichenfund am Aasee. Im Magen des Toten werden Unmengen an Rotwein und Trüffel gefunden. Der Fall erinnert stark an den echten Mord am Münsteraner Hermann Rohrbach im Jahre 1957, der sich ebenfalls am Aasee abgespielt hatte. (Einschaltquote: 8,43 Millionen Zuschauer)

6. Folge: Eine Leiche zu viel (Erstausstrahlung: 5. Dezember 2004)

Eine Kollegin von Professor Karl-Friedrich Boerne der Universität Münster wird getötet. Da die Leiche der Frau professionell konserviert wurde, vermutet Frank Thiel den Täter in dessen beruflichen Umfeld. Zu einer angesetzten DNA-Analyse aller Mitarbeiter muss auch Boerne antreten. (Einschaltquote: 8,89 Millionen Zuschauer)

7. Folge: Der Frauenflüsterer (Erstausstrahlung: 3. April 2005)

War es Selbstmord? Oder ist der Ehemann von Doris Röttger einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Die Witwe glaubt, dass der Reitlehrer Markus Hoffschulte ihren Mann auf dem Gewissen hat. In einer Vernehmung gibt dieser zu, mit dem Verstorbenen kurz vor dessen Tod wegen Geld gestritten zu haben. (Einschaltquote: 8,46 Millionen Zuschauer)

8. Folge: Der doppelte Lott (Erstausstrahlung: 20. November 2005)

Mitten im Wahlkampf in Münster geschieht ein Mord in der Stadt. Bei dem Opfer handelt es sich um den stadtbekannten Kabarettist Joachim Montel, der dem rechtsextremen Bürgermeister-Kandidaten Frieder Lott zum Verwechseln ähnlich sieht. Galt der Mordanschlag ihm oder dem Populisten? (Einschaltquote: 9,38 Millionen Zuschauer)

9. Folge: Das ewige Böse (Erstausstrahlung: 5. Februar 2006)

Während einer Wohltätigkeitsgala im Polizeipräsidium Münster kommt es zu einer folgenschweren Enthüllung: Bei einem Zaubertrick wird Helena Stettenkamp von Professor Boerne unter Hynose gesetzt und erzählt, ihr kürzlich verstorbener Großvater sei vergiftet worden. Zeitgleich stürzt in Münster ein junger Drachenjäger vom Himmel. Er wurde offenbar mit den gleichen Mitteln vergiftet wie der Firmenpatriarch. (Einschaltquote: 9,18 Millionen Zuschauer)

10. Folge: Das zweite Gesicht (Erstausstrahlung: 12. November 2006)

Was nach einem Unfall aussehen sollte, entpuppt sich als Mord an der Hellseherin Roswitha Brehm. Stunden zuvor hatte sie noch versucht, Kontakt mit Professor Karl-Friedrich Boerne aufzunehmen. Die Frau wurde in derselben Villa getötet, in der vor vielen Jahren fast die komplette Familie Steinhagen ausgelöscht worden war. Der Mordfall wurde damals nie aufgeklärt. (Einschaltquote: 7,84 Millionen Zuschauer)

11. Folge: Ruhe sanft (Erstausstrahlung: 18. März 2007)

Der Bestatter Gerd Hönninger wurde in seinem Unternehmen mit einem Kerzenleuchter erschlagen. Ins Visier gerät dessen jüngerer Bruder, der ebenfalls in dem Bestattungsunternehmen arbeitet. Derweil stoßen die Ermittler im Internet auf eine bizarre Totenkult-Seite. (Einschaltquote: 8,42 Millionen Zuschauer)

12. Folge: Satisfaktion (Erstausstrahlung: 28. Oktober 2007)

Ein ehemaliger Bekannter von Professor Boerne, den der Rechtsmediziner aus seiner Zeit in einer Münsteraner Studentenverbindung kennt, wird tot aufgefunden. Zuvor wurde er zehn Jahre lang vermisst. Die Familie nimmt die Nachricht über den Leichenfund eher reserviert auf. (Einschaltquote: 8,10 Millionen Zuschauer)

„Tatort“ Münster in den Jahren 2008 bis 2013

13. Folge: Krumme Hunde (Erstausstrahlung: 18. Mai 2008)

Privatdetektiv Peter Mang wird halbnackt und tot in einer Baugrube gefunden. Die Spur führt die beiden Ermittler zur Villa der Industriellenfamilie Rummel. (Einschaltquote: 7,85 Millionen Zuschauer)

14. Folge: Wolfsstunde (Erstausstrahlung: 9. November 2008)

„Müssen wir jetzt alle Angst haben?“, titelt Münsters Lokalpresse, nachdem eine Jurastudentin erwürgt wurde. Verdächtigt wird ihr Ex-Freund, ein Fotograf, der der Toten zuvor nachgestellt hatte. Frank Thiel entdeckt derweil Parallelen zu anderen Mordfällen. Moderator Jörg Pilawa spielt in dieser Folge einen Journalisten. (Einschaltquote: 10,14 Millionen Zuschauer)

15. Folge: Höllenfahrt (Erstausstrahlung: 22. März 2009)

Während eines Golfturniers muss sich Professor Boerne mit einem Leichenfund beschäftigen. In einer nahe gelegenen Kurklinik soll der Bankier kurz vor seinem Tod eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Frau gehabt haben, die bei Boernes Ankunft das Gelände verlässt. Bei der Verfolgung nach der Frau stoßen Münsters Ermittler auf einen weiteren Toten. (Einschaltquote: 8,92 Millionen Zuschauer)

16. Folge: Tempelräuber (Erstausstrahlung: 25. Oktober 2009)

Auf dem Weg nach Hause bekommt Karl-Friedrich Boerne mit, wie ein alter Mann rücksichtslos überfahren wird. Als der Professor dem Opfer helfen will, wird er fast selbst überfahren. Bei dem Auto handelt es sich um das Taxi von Frank Thiels Vater. (Einschaltquote: 9,88 Millionen Zuschauer)

17. Folge: Der Fluch der Mumie (Erstausstrahlung: 16. Mai 2010)

Beim Entrümpeln in einer alten Villa entdeckt der Vater von Kommissar Frank Thiel eine Jahrtausende alte Mumie. Boerne zweifelt an der offiziellen Todesursache. Derweil wurde der Vollzugsbeamte Mathias Reinhard tot in seiner Wohnung gefunden, der bei den Häftlingen als harter Hund bekannt war. (Einschaltquote: 10,24 Millionen Zuschauer)

18. Folge: Spargelzeit (Erstausstrahlung: 10. Oktober 2010)

Die Ehefrau des „Spargelkönigs“ Martin Pütz wurde ermordet. Einmal mehr kommt Frank Thiels Vater ins Spiel: Er wird des Mordes bezichtigt. Ermittlungen ergeben, dass das Verhältnis der Dorfbewohner zu den Saisonarbeitern schwierig ist – insbesondere, nachdem vor zwei Jahren eine Frau von einem Unbekannten vergewaltigt worden war. (Einschaltquote: 10,49 Millionen Zuschauer)

19. Folge: Herrenabend (Erstausstrahlung: 1. Mai 2011)

Am Tatort, an dem der Geschäftsmann Arno Berger getötet wurde, finden die Ermittler die Fingerabdrücke des Spitzenpolitikers Rüdiger Klarbach. Dieser soll jedoch vor eineinhalb Jahren bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sein. (Einschaltquote: 11,79 Millionen Zuschauer)

20. Folge: Zwischen den Ohren (Erstausstrahlung: 18. September 2011)

Boernes ehemalige Klassenkameradin Susanne Clemens wurde offenbar getötet. Die Ermittlungen führen Münsters Ermittler zum Tennisclub, in dem die Verstorbene zuletzt gearbeitet hatte. (Einschaltquote: 10,40 Millionen Zuschauer)

21. Folge: Hinkebein (Erstausstrahlung: 11. März 2012)

Katja Braun, eine ehemalige Kripo-Kollegin von Boerne und Thiel, wird auf offener Straße tot aufgefunden – halbnackt. Spuren von Gewalt können die Ermittler nicht feststellen. Dennoch ähnelt ihr Tod einem Fall, zu dem die Beiden schon einmal ermittelt hatten. Damals wurde eine Prostituierte erdrosselt. Ins Visier geriet der Zuhälter Heinz Kock. (Einschaltquote: 11,78 Millionen Zuschauer)

22. Folge: Das Wunder von Wolbeck (Erstausstrahlung: 25. November 2012)

Der Heilpraktiker Raffael Lembeck wird in einem Wolbecker Hof tot aufgefunden. Während der Verstorbene bei Frauen besonders beliebt war, ist unklar, welches Verhältnis die drei Krien-Brüder zu dem Opfer hatten. (Einschaltquote: 11,87 Millionen Zuschauer)

23. Folge: Summ, Summ, Summ (Erstausstrahlung: 24. März 2013)

Roland Kaiser, bis 2022 Dauergast beim Stadtfest „Münster mittendrin“, hat in dieser Folge einen Gastauftritt als Schlagersänger Roman König. Frank Thiel muss den Mord an einer Journalistin aufklären. In ihrer Jackentasche befand sich eine Ehrenkarte für ein Konzert des Sängers. Doch weder er noch dessen Managerin wollen die Frau gekannt haben. (Einschaltquote: 12,81 Millionen Zuschauer)

24. Folge: Die chinesische Prinzessin (Erstausstrahlung: 20. Oktober 2013)

Im Westfälischen Landesmuseum in Münster stellt die bekannte Künstlerin Songma ihre Werke aus. Doch am Morgen nach der Vernissage wird sie mit einem Skalpell ermordet in der Münsteraner Rechtsmedizin gefunden. Professor Boerne steht unter dringendem Tatverdacht. (Einschaltquote: 12,44 Millionen Zuschauer)

„Tatort“ Münster in den Jahren 2014 bis 2019

25. Folge: Der Hammer (Erstausstrahlung: 13. April 2014)

Der einflussreiche Bauunternehmer Wolfgang Öhrie wird in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße geworfen. Der Tote hatte zuvor ein umstrittenes Bauprojekt geplant. In Münster sollte ein Groß-Bordell entstehen, das in der Stadt nicht gut ankam. Musiker Frank Zander hat in dieser Folge einen Gastauftritt als Zuhälter Bruno Vogler. (Einschaltquote: 12,78 Millionen Zuschauer)

26. Folge: Mord ist die beste Medizin (Erstausstrahlung: 21. September 2014)

Im Botanischen Garten in Münster wird der Pharmazeut Andreas Hölzenbein von einem Unbekannten mit einer Giftspritze ermordet. So will es zumindest eine Zeugin gesehen haben. Doch Kommissar Thiel zweifelt an der Aussage. (Einschaltquote: 13,13 Millionen Zuschauer)

27. Folge: Erkläre Chimäre (Erstausstrahlung: 31. Mai 2015)

In dieser Folge des Tatort Münster geht es um den 25-jährige Luiz Benaso, der in einer alten Schlachterei ermordet wurde. Als Boernes Erb-Onkel Gustav von Els bei einem Besuch in Münster von dem Mord erfährt, ist er geschockt. Offensichtlich hatte er eine Affäre mit dem jungen Mann. (Einschaltquote: 13,01 Millionen Zuschauer)

28. Folge: Schwanensee (Erstausstrahlung: 8. November 2015)

In einem Therapiezentrum wird die Leiche von Mona Lux gefunden. Die Tote liegt auf dem Grund des hauseigenen Schwimmbades und wurde an Gewichten befestigt. Karl-Friedrich Boerne mischt sich als Therapeut unter die Patienten, doch über die ermordete Frau findet er zunächst nicht viel heraus. Ermittlerin Nadeshda Krusenstern wird hingegen das Gefühl nicht los, Mona Lux schon einmal gesehen zu haben. (Einschaltquote: 13,63 Millionen Zuschauer)

29. Folge: Ein Fuß kommt selten allein (Erstausstrahlung: 8. Mai 2016)

In einem Waldstück in Münster-Wolbeck wird die Leiche der Tänzerin Elmira Dumbrowa entdeckt. Kurze Zeit später wird in der Nähe des Tatorts ein abgetrennter Fuß gefunden. Boerne und Thiel gehen einem möglichen Doppelmord auf die Spur. (Einschaltquote: 12,69 Millionen Zuschauer)

30. Folge: Feierstunde (Erstausstrahlung: 25. September 2016)

Professor Harald Götz beschäftigt nur noch ein Gedanke: Er will Karl-Friedrich Boerne ermorden. Während der Ermittler Fördermittel für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt gewinnen konnte, sucht Götz alleine nach einem Medikament für seine schwerkranke Frau. Kurz darauf wird die Frau erschossen in ihrem Rollstuhl aufgefunden. (Einschaltquote: 13,31 Millionen Zuschauer)

31. Folge: Fangschuss (Erstausstrahlung: 2. April 2017)

Ein angeblicher Suizid ruft die Ermittler des Tatort Münster auf den Plan. In der Wohnung des Toten finden sich Hinweise auf einen Einbruch. Währenddessen taucht eine junge Frau bei Frank Thiel auf, die behauptet, seine Tochter zu sein. (Einschaltquote: 14,56 Millionen Zuschauer)

32. Folge: Gott ist auch nur ein Mensch (Erstausstrahlung: 19. November 2017)

Kurz vor der Eröffnung der internationalen Skulptur-Tage in Münster entpuppt sich eine angebliche Kunstfigur als Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um einen ehemaligen Münsteraner Stadtrat, der einst vom Vorwurf der Unzucht mit Minderjährigen freigesprochen worden war. Die Folge feierte gemeinsam mit den Darstellern Premiere im Cineplex Münster. (Einschaltquote: 12,89 Millionen Zuschauer)