„Tatort“-Stars zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“

Wenige Tage vor dem neuesten „Tatort“ Münster sind Axel Prahl und Mechthild Großmann bereits im TV zu sehen. Am Dienstag duellieren sie sich bei der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten.

Mechthild Großmann und Axel Prahl sind am 28. Februar bei „Wer weiß denn sowas?“ (ARD) zu Gast.

Wenn es darum geht, Kriminalfälle beim „Tatort“ Münster zu lösen, sind sich Hauptkommissar Frank Thiel und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm selten einig. Nun treten die beiden Schauspieler im TV-Quiz gegeneinander an.

Die „Tatort“-Stars Axel Prahl und Mechthild Großmann sind kommende Woche zu Gast bei der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Seit 2015 läuft die beliebte ARD-Sendung, die von Kai Pflaume moderiert wird.

„Tatort“-Münster-Prominenz bei „Wer weiß denn sowas?“

Die Sendung mit den beiden bekannten Gesichtern aus dem „Tatort“ Münster läuft am Dienstag (28. Februar) um 18 Uhr in der ARD. Axel Prahl und Mechthild Großmann treten jeweils im Team mit Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an und versuchen, ungewöhnliche Fragen wie diese zu beantworten: „Sherlock Holmes und Dr. Watson sollten ursprünglich ...?“

a) Steuer-Ermittler für die Finanzbehörde sein

b) in der Kolonie Indien ermitteln

c) Sherrinford Holmes und Ormond Sacker heißen

Nur wenige Tage nach der Ausstrahlung von „Wer weiß denn sowas?“ sind Prahl und Großmann erneut in der ARD zu sehen. Am 5. März läuft um 20.15 Uhr die neue Folge des „Tatort“ Münster mit dem Titel „MagicMom“.