Vom Straßenmusiker zum Hauptkommissar: „Tatort“-Star Axel Prahl im Porträt

Sein Name ist fest mit dem „Tatort“ Münster verbunden. Seit 20 Jahren verkörpert Axel Prahl an der Seite von Jan Josef Liefers die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel in der beliebten Krimi-Reihe. Doch wer ist der 62-Jährige wirklich? Wir stellen ihn vor.

Herkunft und Schauspielausbildung

Axel Prahl wurde am 26. März 1960 in Eutin (Schleswig Holstein) geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder Udo sowie den Eltern Heinz und Rita Prahl, wuchs er in der Kleinstadt Neustadt in Holstein auf. Nach dem Hauptschulabschluss legte Prahl die Mittlere Reife auf einer Berufsfachschule ab – einige Zeit später holte er sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. An der Pädagogischen Hochschule in Kiel studierte er Mathematik und Musik, brach das Studium jedoch nach fünf Semestern ab, um anschließend als Bierfahrer, Gleisbauer und Kellner zu jobben. Von 1982 bis 1985 absolvierte Axel Prahl dann ein Schauspielstudium an der Schauspielschule in Kiel.

Axel Prahls erste Schritte als Schauspieler

Seine erste Schauspielrolle hatte Axel Prahl noch während seines Studiums in Kiel. 1984 spielte er am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Zudem hatte er im Laufe der Jahre noch Engagements im Renaissance-Theater, am Grips-Theater und an den Kammerspielen des Deutschen Theaters. 1992 bekam der heute 62-Jährige seine erste TV-Rolle im Film "Schlafende Hunde". Im Kino gab es Axel Prahl das erste Mal 1999 zu sehen. In Andreas Dresens Episodenfilm "Nachtgestalten" spielte er einen Polizeibeamten.

Danach nahm seine Schauspielkarriere Fahrt auf. Es folgten zahlreiche Auftritte in Fernseh- und Kinofilmen. 2001 wurde ihm erstmals eine Auszeichnung als Schauspieler verliehen: Für seine Rolle im Kinofilm "Die Polizistin" (2000) bekam er den goldenen Adolf-Grimme-Preis. Es sollten noch einige Auszeichnungen folgen. Bundesweit bekannt wurde Axel Prahl schließlich durch den „Tatort“ Münster. Dort spielt er seit 2002 den Hauptkommissar Frank Thiel – an der Seite von Jan Josef Liefers. 42 Folgen wurden bislang vom „Tatort“ Münster ausgestrahlt, der zur quotenstärksten „Tatort“-Reihe gehört. Der Schauspieler verlieh zudem einigen Figuren aus Animationsfilmen seine Stimme.

Lesen Sie mehr zum „Tatort“ Münster auf unserer Sonderseite

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Axel Prahl (@axel.prahl) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Axel Prahl und die Musik

Ursprünglich hatte Axel Prahl den Wunsch, Musiker zu werden. In frühen Jahren verdiente er sich sein Geld als Straßenmusiker in Spanien. Mit 14 Jahren nahm er an einem Musikwettbewerb in seiner Heimatstadt Neustadt teil, den er auch gewann. Anschließend hätte er beim Landeswettbewerb teilnehmen können, kniff jedoch in letzter Sekunde, wie er in einem Interview verriet. "Ich hatte damals auch ein bisschen Angst davor. Deshalb bin ich zum Landesentscheid gar nicht mehr hingefahren. Da hatte ich Manschetten."

In seinen ersten Jahren als Schauspieler musizierte er noch nebenbei – entschied sich dann jedoch, sich gänzlich aufs Schauspielern zu konzentrieren. Dies hatte vor allem finanzielle Gründe, wie er einmal verriet, da er als Musiker kein sicheres Einkommen gehabt hätte. "Wenn man dann Vater wird, muss man sich umschauen, wie das am besten zu bewerkstelligen ist", sagte Axel Prahl in einem Interview mit dem Magazin der Deutschen Bahn. Ganz aufgegeben hat der 62-Jährige die Musik jedoch nie: Bis 2022 veröffentlichte er diverse Alben, fungierte als Gastmusiker mit Künstlern wie Knorkator und Vanessa Mai und gab knapp 50 Konzerte. Bei diesen spielt er gemeinsam mit Regisseur Andreas Dresen und dem Inselorchester Stücke von Gerhard Gundermann, Rio Reiser, Gisbert zu Knyphausen sowie eigene Kompositionen.

Der Privatmensch Axel Prahl

Viel ist aus dem Privatleben von Axel Prahl nicht bekannt. Seit 1992 lebt er in Berlin und hat aus seiner ersten Ehe zwei Töchter, von denen eine ebenfalls als Schauspielerin arbeitet. Mit seiner zweiten Ehefrau Paula und den gemeinsamen Zwillingstöchtern zog er zwischenzeitlich aufs Land nach Marienwerder nahe Berlin. Das Paar trennte sich jedoch. "Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt: der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", erzählte er vor einiger Zeit im Interview.

2012 lernte er auf einer Party seine jetzige Ehefrau Silja kennen, die er zwei Jahre später heiratete. "Es passt einfach alles. Liebe ist sicherlich auch Glaube, dass es gut geht. Und dass immer Kompromisse gefunden werden können. Aber meine Frau versteht meinen Lebensrhythmus", sagt er über seine Gattin, mit der er gemeinsam vor den Toren Berlins wohnt.

Axel Prahl stellt Wachsfigur „Frank Thiel“ bei Tatort-Premiere vor Schauspieler Axel Prahl hat sich bei der Vorstellung einer neuen Wachsfigur des von ihm gespielten „Tatort“-Kommissars Frank Thiel hin und her gerissen gezeigt. „Ich habe einen Luftsprung gemacht als ich davon gehört habe. Das ist schon eine gewisse Adelung“, sagte der 59-Jährige am Donnerstagabend bei der Präsentation in Münster. Foto: Oliver Werner Am Donnerstagabend (24. Oktober) hatte die neue Tatort-Folge „Lakritz“ im Cineplex in Münster Premiere. Ausgestrahlt wird die Folge am 3. November (ARD, 20.15 Uhr). Zur Premiere kam auch Christine Urspruch, die im Film „Alberich“ spielt. Foto: Oliver Werner Im September waren bereits die von Maria Furtwängler gespielte Charlotte Lindholm und der von Jan Josef Liefers dargestellte Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne aus dem Münster-„Tatort“ präsentiert worden. Foto: ohw Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: ohw Foto: Pjer Biederstädt Foto: Pjer Biederstädt Foto: Pjer Biederstädt Foto: Pjer Biederstädt Foto: ohw

Das Vermögen des Axel Prahl

Nach Angaben des Magazins "The Fortune Times" soll das Vermögen von Axel Prahl bei etwa 14 Millionen Dollar liegen, was auf einem prognostizierten Jahresgehalt von 357.500 US-Dollar basiert. Wie korrekt diese Angaben wirklich sind, ist jedoch ungewiss. Wie die "tz" vergangenes Jahr berichtete, sollen der 62-Jährige sowie sein Schauspielkollege Jan Josef Liefers pro „Tatort“-Episode 120.000 Euro verdienen.

Axel Prahl: Seine bekanntesten Filme und Serien

2001: Der Pianist

2002 bis heute: „Tatort“ Münster

2002: Polizeiruf 110: Wandas letzter Gang

2008: Stella und der Stern des Orients

2009: Berlin 36

2009: Dorfpunks

2011: Der ganz große Traum

2018: Gundermann

Axel Prahls Musikdiskografie

2011: Du bist nicht allein – Axel Prahl feat. Jakob Ilja (Titelsong des gleichnamigen Films)

2011: Blick aufs Mehr – Axel Prahl & Das Inselorchester

2013: Blick aufs Mehr live – Axel Prahl & Das Inselorchester

2015: Leinen los – Axel Prahl, Andreas Dresen & Band

2016: Setz Dich Hin – Knorkator feat. Axel Prahl

2018: Mehr – Axel Prahl & das Inselorchester

2020: Spiegel, Spiegel – Vanessa Mai & Axel Prahl (Gastauftritt auf Mais Album "Für immer")

Die wichtigsten Auszeichnungen von Axel Prahl

2001: Adolf-Grimme-Preis (Die Polizistin)

2003: Adolf-Grimme-Preis (Die Hoffnung stirbt zuletzt)

2011: Goldene Kamera (Kategorie "Das beste Krimi-Team" für den „Tatort“ Münster

2011: 1Live Krone (Kategorie "Sonderpreis" für „Tatort“ Münster)

Axel Prahl in den sozialen Medien