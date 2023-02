An diesen Orten wurde der „Tatort“ Münster gedreht

Seit 2002 läuft der „Tatort“ Münster im deutschen Fernsehen.

Jan Josef Liefers und Axel Prahl spielen die beiden Hauptrollen.

Die Szenen für die Serie wurden an vielen verschiedenen Orten in Deutschland gedreht – vor allem auch in Münster.

In den vergangenen 42 Folgen ging es für das „Tatort“-Team bereits an einige Schauplätze. Nicht nur in Münster und dem Münsterland wurden etliche Szenen des ARD-Krimis gedreht, sondern auch in einigen anderen Städten Deutschlands, allen voran Köln und Bonn. Wir stellen die Drehorte in einer interaktiven Karte vor.

Die Drehorte des „Tatort“ Münster in der Übersicht