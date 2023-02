Schauspieler, Musiker, Coronakritiker: Das ist Jan Josef Liefers

Seit 2002 verkörpert Jan Josef Liefers den eigenartigen Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne im „Tatort“ Münster. Doch neben dieser Rolle hat der 58-Jährige noch einiges mehr in seiner Vita stehen.

Jan Josef Liefers: Herkunft und Ausbildung

Jan Josef Liefers wurde am 8. August 1964 in Dresden geboren. Bereits seine Eltern waren fest im Film- und Schauspielbusiness verankert. Sein Vater Karlheinz Liefers war Regisseur, seine Mutter ist die Schauspielerin Brigitte Liefers-Wähner. Auch Großvater Heinz Liefers war zu seiner Zeit als Schauspieler bekannt. Martin Brambach ("Das Leben der Anderen", "Der Vorleser") ist Liefers Stiefbruder und ebenfalls Schauspieler. Aufgewachsen ist der heute 58-Jährige in Dresden, zeitweise wuchs er bei seiner Großmutter in Erfurt auf.

Bevor er von 1983 bis 1987 in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst studierte, absolvierte Jan Josef Liefers eine Tischlerlehre am Dresdner Stadttheater. Seine ersten Gehversuche als Schauspieler hatte Liefers bereits 1980 als Schüler am Studententheater "Die Bühne" der Technischen Universität Dresden. Nach dem Studium an der Schauspielschule ging der gebürtige Dresdner ans Deutsche Theater Berlin, wo er zwischen 1987 und 1990 gemeinsam mit seinem Schauspielkollegen und besten Freund Tobias Langhoff an einigen Inszenierungen mitwirkte. Nach dem Fall der DDR zog Jan Josef Liefers 1990 nach Hamburg und arbeitete am Thalia Theater. Vier Jahre später kündigte er dort, um als freischaffender Schauspieler tätig zu sein.

Jan Josef Liefers wird zum bekannten Schauspieler

1989 schaffte es Jan Josef Liefers erstmals auf die Kinoleinwand. Dort spielte er im Film "Die Besteigung des Chimborazo" die Rolle des Alexander von Humboldt. Bis 2022 sollten noch 18 weitere Kinofilme folgen – darunter "Knockin on Heaven's Door" (1997), "Der Baader Meinhof Komplex" (2008) und "Honig im Kopf" (2014). Seine erste Auszeichnung bekam der 58-Jährige für seine Rolle des Bodo Kriegnitz im Kinofilm "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief", für die er 1996 den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsschauspieler gewann.

Seine wohl bekannteste Rolle bekleidet Jan Josef Liefers seit 2002 im „Tatort“ Münster. Dort spielt er neben Axel Prahl den eigenwilligen und eigenartigen Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne. Bis 2022 trat der Schauspieler in 42 „Tatort“-Folgen auf. Die Krimiserie aus Münster zählt zur beliebtesten und quotenstärksten „Tatort“-Reihe Deutschlands. Die Folge "Fangschuss" aus dem Jahre 2017 erreichte mit 14,56 Millionen Zuschauern die bislang höchste Einschaltquote für einen „Tatort“.

Jan Josef Liefers ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Regisseur tätig. Für den NDR produzierte er 2009 den Film "Es liegt mir auf der Zunge", in dem er zusätzlich noch die Hauptrolle spielte. 2010 gründete Liefers die Produktionsfirma Firma "Radio Doria Entertainment", die Eigenprojekte für TV und Kino entwickelt.

Lesen Sie mehr zum „Tatort“ Münster auf unserer Sonderseite

Der Musiker Jan Josef Liefers

Jan Josef Liefers ist nicht nur als Schauspieler, sondern seit vielen Jahren auch als Musiker tätig. Bereits mit elf Jahren nahm er Gitarrenunterricht. Seit 2006 geht er mit seiner Band Radio Doria regelmäßig auf Tour. 2014 war er Teil des Ensembles Band Aid 30 Germany, das die deutsche Version des Weihnachtsklassikers "Do They Know It’s Christmas?" aufnahm. "Musik ist was viel, viel Persönlicheres als Schauspielerei. [...] Auf eine Art und Weise so persönlich sein zu können [...] wie mit meiner Band, das habe ich sonst nicht", sagte Jan Josef Liefers in einem Interview mit dem Deutschlanfunk über das Musizieren.

2010 wirkte er gemeinsam mit Sasha und dem aus Münster stammenden Henning Wehland (H-Blockx) auf dem Lied "Endloser Sommer" des Albums "So ist das Spiel" von Stefan Waggershausen mit. Des Weiteren nahm Jan Josef Liefers 2015 mit seiner Band Radio Doria beim von Stefan Raab gegründeten Bundesvision Songcontest für Bremen teil und belegte dabei den 4. Platz.

Jan Josef Liefers engagiert sich politisch und sozial

Schon in seiner Zeit in der DDR hat sich Jan Josef Liefers politisch engagiert. So nahm er am 4. November 1989, wenige Tage vor dem Fall der Mauer, an einer der größten Demonstrationen der DDR-Geschichte teil und trat dort als Redner auf. "Es ist der Tag, der mich daran erinnert, dass man für die richtige Sache seine Klappe aufmachen muss, auch wenn man es sich eigentlich noch gar nicht leisten kann, weil man noch ein kleiner 'Nobody' ist", sagte er später in einem Bild-Interview über die Alexanderplatz-Demonstration.

Zudem setzt sich Jan Josef Liefers für einige soziale Einrichtungen ein. So unterstützt er zum Beispiel die Aktion "Deine Stimme gegen Armut", die NCL-Stiftung, die sich für Kinder mit genetischen Krankheiten einsetzt sowie die Kampagne "Steuer gegen Armut", die die Einführung der Finanztransaktionssteuer fordert. Bei der 15. Bundesversammlung schickte ihn die sächsische SPD als Wahlmann zur Wahl des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Zudem forderte er Asyl für den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. 2011 wurde ihm für sein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen – zwei Jahre später bekam er zudem den Annemarie-Renger-Preis.

#allesdichtmachen: Jan Josef Liefers in der Kritik

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sorgte ein Video, das von 50 deutschsprachigen Schauspielern sowie zwei Regisseuren veröffentlicht wurde, für Schlagzeilen. Unter den Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer kommentierten die Teilnehmer die Corona-Politik der Bundesregierung sowie die Berichterstattung in den Medien auf ironische und sarkastische Weise. Jan Josef Liefers war einer der Initiatoren der Aktion, welche ihm reichlich Kritik einbrachte.

Der „Tatort“-Schauspieler bedankte sich in seinem Part bei den Medien, die "unnötigen kritischen Disput" während der Corona-Pandemie unterdrückten, sodass die "die sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung" weiterhin Zustimmung fänden. Liefers wurde dafür kritisiert, sich mit der Aktion auf die Seite der zum Teil extremistischen Anti-Corona-Bewegung zu schlagen, die in Deutschland immer wieder zu Demonstrationen aufgerufen hatte. In Interviews verteidigte er jedoch sein Mitwirken.

"Es sollte ein ironischer und auch Corona-konformer Protest sein von Leuten, die sich im Moment, glaube ich, alle auf ihre Art und Weise nicht sehr gut wiederfinden konnten, unter anderem auch in den Medien, zu denen ich mich auf eine gewisse Zeit auch mitzähle." Es sei jedoch nicht seine Absicht gewesen, "rechte Schwurbler und Wirrköpfe zu munitionieren", wie er gegenüber dwdl.de erklärte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jan Josef Liefers 🇪🇺 (@janjosefliefers) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Privatmann Jan Josef Liefers

Mit seiner ersten Ehefrau Alexandra Olegowna Tabakowa hat Jan Josef Liefers eine Tochter, die in Moskau am Theater arbeitet. Bis 1999 war er mit seiner Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer zusammen, die er bei Dreharbeiten zur Fernsehserie "Die Partner" (1995) kennenlernte. Mit ihr bekam Liefers 1997 einen Sohn. Seit 2004 ist der 58-Jährige mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet, die er 1999 ebenfalls bei Dreharbeiten kennenlernte. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter und lebt in Berlin-Steglitz.

Jan Josef Liefers: Seine bekanntesten Filme und Serien

1997: Knockin’ on Heaven’s Door

2002 bis heute: "Tatort" Münster

2003: Das Wunder von Lengede

2006: Die Sturmflut

2008: Der Baader Meinhof Komplex

2013: Nacht über Berlin

2014: Honig im Kopf

Musikdiskografie von Jan Josef Liefers

Alben: 2002: Oblivion

2014: Radio Doria

2017: Radio Doria: 2 Seiten

Soundtracks

2006: Soundtrack meiner Kindheit

2010: Soundtrack meiner Kindheit 2

2012: Man What A Woman (in: Soundtrack "Mann tut was Mann kann")

Singles 1999: Jack’s Baby

2002: Don’t Let Go

2013: Ein Halleluja – Jan Josef Liefers & Oblivion

2014: Do They Know It’s Christmas? (mit Band Aid 30 Germany)

Wichtigste Auszeichnungen für Jan Josef Liefers

1996: Bayerischer Filmpreis (Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief)

2003: Bambi für (Das Wunder von Lengede)

2004: Adolf-Grimme-Preis (Das Wunder von Lengede)

2011: Goldene Kamera (Kategorie "Das beste Krimi-Team“ für "Tatort" Münster)

2012: Bambi (Der Turm)

2013: Grimme-Preis (Der Turm)

2018: Hans-Rosenthal-Stiftung (Ehrenpreis)

Jan Josef Liefers in den sozialen Medien