Neuer Münster-„Tatort“ stellt Jahresrekord auf

Boerne und Thiel bleiben auch weiter die Quotengaranten für die ARD. Am Sonntag (5. März) hatten es die beiden Ermittler aus dem Münster-„Tatort“ mit einer erhängten Influencerin zu tun – ein neues Terrain für das ungleiche Duo.

Die Folge „MagicMom“, die unter anderem im Rathausinnenhof von Münster gedreht wurde, überzeugte einmal mehr mit starken Quoten. Im Durchschnitt schalteten 13,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim neuesten „Tatort“ aus Münster ein. Das ergab einen Marktanteil von 40,7 Prozent.

„Tatort“ Münster: „MagicMom“ erreicht bislang höchste Einschaltquote des Jahres

Der neueste Fall von Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan-Josef Liefers) erreichte damit mehr Menschen als die beiden zuvor ausgestrahlten Folgen „Ein Freund, ein guter Freund“ (13,08 Millionen) und „Propheteus“ (11,08 Millionen). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der neue „Tatort“ aus Münster mit 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntagabend an der Spitze (33,5 Prozent Marktanteil). Zudem gab es für die ARD noch einen weiteren Grund zu feiern.

Im bisherigen Jahr hat noch keine Sendung so hohe Einschaltquoten erreicht wie „MagicMom“ vom „Tatort“ Münster. In die anschließende Polit-Talkshow „Anne Will“ schalteten knapp zehn Millionen Menschen weniger ein. Derweil stehen die Dreharbeiten für die kommende Folge mit Boerne und Thiel bereits an, für die in Münster eine Wohnung in der Innenstadt gesucht wird.