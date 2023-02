Tod einer Influencerin: Darum geht es im neuen „Tatort“ Münster

Fans des „Tatort“ Münster müssen nicht mehr lange auf Nachschub warten. Am 5. März erscheint die neueste Folge mit dem Titel „MagicMom“, bei der Michaela Kezele die Regie geführt hat. Die Dreharbeiten in Münster gingen bereits vergangenen September los. Doch worum geht es in der neuen Episode?

Neuer „Tatort“ Münster: Influencerin tot aufgefunden – war es Mord?

Mit sozialen Medien hatten die beiden Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl), der wenige Tage vor der Ausstrahlung mit einer „Tatort“-Kollegin beim ARD-Quiz zu sehen ist, und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in ihrem Beruf bislang nicht viel zu tun. Das soll sich nun ändern. Denn die Influencerin Evita Vogt (gespielt von Laura Louisa Garde), die mit ihren selbstironischen Videos als „MagicMom“ eine große Fangemeinde um sich gescharrt hat und anderen Müttern Tipps und Tricks gibt, wird in ihrem Luxushaus tot aufgefunden. Offenbar hat sie sich erhängt.

Professor Boerne kann Fremdeinwirkung als Todesursache nicht gänzlich ausschließen. Moritz Vogt, der Ehemann der Toten, ist schockiert. Sowohl Mord als auch einen Selbstmord kann er nicht nachvollziehen. Kommissar Frank Thiel recherchiert daraufhin im Netz und stellt fest, dass „MagicMom“ neben zahlreichen Fans auch viele Hater hatte. Auch von einer anderen Influencerin, Sabine Hertweck aka „BusyBine“, bekam die Verstorbene in der Vergangenheit Hassnachrichten. Darüber hinaus hatte Evita Vogt zu ihrer Nachbarin Thekla Cooper kein gutes Verhältnis. Was steckt wirklich hinter dem Tod der Influencerin? Die Antworten dazu gibt der neue „Tatort“, der unter anderem am Rathausinnenhof in Münster gedreht wurde, am 5. März ab 20.15 Uhr (ARD).

Lesen Sie mehr zum „Tatort“ Münster auf unserer Sonderseite

Die Besetzung des neuen „Tatort“ Münster „MagicMom“

Die neue Folge des „Tatort“ Münster kann nach der Ausstrahlung am 5. März drei Monate lang in der ARD-Mediathek aufgerufen werden. Auch einige andere Folgen gibt es derzeit im Stream zu sehen. Die Besetzung der Folge „MagicMom“ in der Übersicht: