„Tatort“ Münster: Hier gibt es alle Folgen im Stream zu sehen

Dass der Münster-„Tatort“ zum beliebtesten „Tatort“ Deutschlands zählt, beweisen die seit vielen Jahren starken Quoten. 42 Folgen gab es mit Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) bislang zu sehen.

Zweimal im Jahr flimmert der neueste „Tatort“ Münster am Sonntagabend über die Fernsehbildschirme. Wer die Folge verpasst hat oder mehrmals sehen will, kann auf den Stream zurückgreifen. Wir erklären, wie und wo das möglich ist.

„Tatort“ Münster kostenlos im ARD-Stream sehen

Nach jeder Erstausstrahlung kann die neueste „Tatort“-Folge sechs Monate lang kostenlos in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Darüber hinaus beinhaltet die Mediathek noch einige ältere Folgen, die ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stehen. Hier geht es zum Münster-„Tatort“ in der ARD-Mediathek.

Lesen Sie mehr zum „Tatort“ Münster auf unserer Sonderseite

Münster-„Tatort“ bei Amazon Prime

Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, sämtliche bislang 42 ausgestrahlten Folgen des „Tatort“ Münster zu streamen. Dies geht über den ARD Plus Channel, einem kostenpflichtigen Angebot des öffentlich-rechtlichen Senders. Das Abo kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Das Angebot von ARD Plus ist auch auf der Streaming-Plattform Amazon Prime abrufbar. Dort gibt es sämtliche neun Staffeln mit Boerne und Thiel zu sehen. Ohne ARD-Plus-Abo können einzelne Folgen bei Amazon Prime geliehen oder gekauft werden. Hier geht es zum Abo von ARD Plus.