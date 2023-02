Gastrolle im „Tatort“ Münster? Til Schweiger will nicht im „Kasperletheater“ mitspielen

Wenige Tage vor der Ausstrahlung des neuen „Tatort“ Münster äußert sich Jan Josef Liefers' Schauspielkollege Til Schweiger zu einem möglichen Gastauftritt an der Seite von Boerne und Thiel.

Neue Folge am Sonntag

Am Samstag (4. März) versammelt Moderator Kai Pflaume „Tatort“-Ermittler und -Ermittlerinnen in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ um sich. Mit dabei sind unter anderem auch Jan Josef Liefers sowie sein Schauspielkollege Til Schweiger.

Am Rande der Show gaben die zwei „Tatort“-Kommissare aus Hamburg und Münster ein Interview mit BILD am Sonntag, bei dem sich Til Schweiger zu einer möglichen Gastrolle im Krimi aus Münster äußerte. Dabei konnte er sich einen kleinen Seitenhieb gegen den Münster-„Tatort“ nicht verkneifen.

Til Schweiger schließt Auftritt im „Tatort“ Münster aus

Auf die Frage, ob ein gemeinsamer Auftritt mit Jan Josef Liefers beim „Tatort“ Münster möglich sei, antwortete Til Schweiger schmunzelnd: „Dazu bin ich mit viel zu viel Herzblut Schauspieler. Viele Fans sagen mir: ,Man vergisst bei dir, dass du Schauspieler bist!‘ Deswegen hätte ich keinerlei Ambitionen in dem Kasperletheater von Münster mitzumachen.“ Schweiger fügte an: „Ich will nicht unter dem Vorhang sitzen und dann das Krokodil hochhalten. Oder den Räuber spielen, der das Krokodil verprügelt“.

Die Quoten für den „Tatort“ Münster sprechen auch ohne den 59-Jährigen für sich. 13 Millionen Menschen schalteten bei der vergangenen Folge ein. Bis zur nächsten Episode müssen Fans nicht mehr lange warten: Am kommenden Sonntag (5. März) läuft der neue Fall mit Thiel und Boerne in der ARD (20.15 Uhr).