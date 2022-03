Mit Klatschpappen gegen den Kollaps

Svenja Kauke geht es in erster Linie um Entlastung. Die Erzieherin der Kita „Legdenweg“ in Gievenbeck weiß, dass ihre Berufsgruppe nach zwei Jahren Corona und chronischer Unterbesetzung am Limit arbeitet. „Dazu kommt der Fachkräftemangel. Für junge Menschen wird der Beruf bei immer größeren Aufgabenpaketen und stagnierender Bezahlung zunehmend unattraktiv“, sagt sie.

Sollen Kitas weiter ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und nicht zur Verwahrstelle werden, brauche es mehr Personal, mehr Wertschätzung und mehr Vergütung. Dafür ging sie am Mittwochmittag auf die Straße – als eine von 200 Streikenden der kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste in Münster und Ahlen.

Arbeitgeber-Vorschlag sei „blanker Hohn“

Die Gewerkschaft Verdi hatte nach einem ersten Streik am 8. März (wir berichteten) erneut zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen, weil auch die zweite Verhandlungsrunde am 21. und 22. März ohne Ergebnis geblieben war. Die Vertreter der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hätten nicht mal Ansätze für Kompromisslinien erkennen lassen und seien außerdem „unfassbar schlecht vorbereitet“ gewesen, wie Iris Werning von der Verdi-Verhandlungskommission am Rande der Kundgebung vor dem Stadthaus 1 sagte.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zu Streikmaßnahmen aufgerufen. Am Mittag ist am Stadthaus 1 an der Heinrich-Brüning-Straße in Münster eine Kundgebung gestartet. Nach Angaben der Polizei haben sich 200 Beschäftigte an der Kundgebung beteiligt. Foto: Pjer Biederstädt

Auf das Elf-Punkte-Papier mit Forderungen von Verdi seien die Arbeitgeber nicht eingegangen. Stattdessen sei vorgeschlagen worden, mit Massagen in der Mittagspause für Entlastung zu sorgen. „Das ist blanker Hohn. Wir haben gar keine Zeit für Mittagspausen“, echauffierte sich Wermeling.

"Wir haben einen Bildungsauftrag"

Verdi fordert unter anderem eine Anpassung von Lohn-Eingruppierungen, in der Berufserfahrung und gestiegene Anforderungen an die Tätigkeiten berücksichtigt werden. Außerdem sollen ausgedehnte Zeitkontingente zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit für mehr Qualität sorgen.

„Es kann nicht sein, dass beispielsweise Kitas zur Verwahrungsanstalt verkommen. Wir haben einen Bildungsauftrag, dem wir weiterhin gerecht werden wollen. Die Eltern zahlen schließlich dafür“, sagte Wermeling.

Notbetreuung in mehreren Kitas

Von den 29 städtischen Kitas blieb wegen des Warnstreiks die Kita Albachten geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Mehrere Kitas konnten nur Notbetreuung anbieten.

Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai.