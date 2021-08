An der heiß diskutierten Roteinfärbung von Fahrradstraßen geht in Münster kein Weg mehr vorbei. „Ja, Rot ist gut, Rot ist wichtig“, stellte CDU-Ratsherr Walter von Göwels in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses fest, als das Gremium der überarbeiteten Version für die Wilhelmstraße sein Okay gab.

Dabei nahm es Planungsdezernent Robin Denstorff eher sportlich, dass die erste Ausschreibung für roten Asphalt aufgehoben werden musste, weil es keine Firma gegeben habe, die die aus Münster bestellten Mengen zum avisierten Preis liefern wollte. „Innovation braucht manchmal längere Anlaufzeiten“, erklärte Denstorff. An der Sinnhaftigkeit der roten Markierungen, die künftig alle Fahrradstraßen in der Stadt ausweisen sollen und für die mehrere Millionen Euro aufgebracht werden, ließ er aber keinen Zweifel. „Der Autofahrer muss erkennen, dass etwas anders ist.“ Zugleich verwies Denstorff auf die Einschätzung von Polizei und Verkehrsexperten. Dagegen wandte sich FDP-Ratsherr Jürgen Reuter aus Kostengründen gegen die Rotfärbung.

Die Wilhelmstraße zwischen Einsteinstraße und Orléans-Ring wird künftig mit einer „Anlieger frei“-Regelung versehen, was zu weniger motorisiertem Verkehr führen soll. Auch die Verlängerung dieser Fahrradstraße über den Ring hinaus und Verbesserungen Richtung Lazarettstraße bis zur Promenade sind angedacht, wie es heißt.

Berücksichtigung soll der Hinweis von SPD-Ratsherr Ludger Steinmann finden, wonach die Fahrradstraßen über Kreuzungspunkte mit viel befahrenen Straßen hinausgeführt werden sollen – im Sinne einer „konsequenten Verkehrsführung“.