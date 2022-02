Münsteraner sorgt sich um Tochter und Enkel in der Ukraine

Ilja Golub ist in großer Sorge um seine Tochter und seine Enkel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Am früheren Morgen rief sie ihn an, berichtete von Explosionen. Die Tochter würde mit ihren Kindern am liebsten sofort die Ukraine verlassen.

Der Tag, der in die Geschichte eingehen wird, beginnt für Ilja Golub mit einem Anruf zu einem Zeitpunkt, an dem er normalerweise nicht angerufen wird. Am anderen Ende der Leitung ist seine Tochter, die in jener Stadt wohnt, die er vor 30 Jahren in Richtung Münster verließ: Odessa. „Papa, es ist alles so komisch hier“, teilt sie ihm am frühen Morgen mit. Die 37-Jährige berichtet von Explosionen und davon, dass Soldaten an Fallschirmen zu Boden segeln.