Münsters größte Baustelle: Viel Platz für die Uni-Medizin

Die neuen Forschungsbauten für die Uni-Medizin am Coesfelder Kreuz sind ein Kapitel aus dem Buch: Was lange währt . . . Schon im Jahr 2009 gab es konkrete Pläne für die Bauten – die immer größer und teurer wurden. Nun ist hier der Anspruch der münsterischen Universitäts-Medizin, exzellente Forschung abzuliefern, in Beton gegossen – endlich!



Viele dezentrale Standorte kann die Fakultät damit bald aufgeben, Aktivitäten bündeln, sich besser in den neuen Bauten vernetzen – und hoffentlich die neuen Räume auch zur Inspiration für die Forschung nutzen.



Der Forschungscampus Ost wird noch um das Servicezentrum des UKM und Studienlabore für die Ausbildung wachsen und das Gesicht der Stadt an dieser Stelle weiter verändern. Jahrzehntelang war die Fläche nicht mehr als ein öder Parkplatz plus Brachfläche. Viel zu schade für diesen Zweck. | Von Karin Völker