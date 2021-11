Mühsame Suche nach Tiefen-Erdwärme im Münsterland

Ein Sprecher des geologischen Dienstes sagte am Montag, dass die Vibrationsfahrzeuge langsamer fahren müssten, weil sonst die Häuser, an denen sie vorbeifahren, zu stark erschüttert würden. Nach dem Start am Donnerstag (11. November) habe der Konvoi bis Montag schon „mehr als einen Tag“ verloren.



Bei dem Verfahren senden fünf Fahrzeuge Schallwellen mehrere tausend Meter tief in die Erde, deren Reflexionen spezielle Mikrofone wieder auffangen. Ziel ist es, dass daraus neue Karten des münsterländischen Untergrunds entstehen, auf denen Geologen Kalkstein orten können. In dessen Poren, Rissen und Kluften fließt heißes Wasser. Das soll genutzt werden, um Häuser im Münsterland heizen zu können, ohne CO2 zu verbrauchen.

Messergebnisse nicht so gut wie erhofft

„Es gibt technische Probleme“, sagte der Sprecher. So habe eins der Vibrationsfahrzeuge ausgetauscht werden müssen. Um die Häuser entlang der Teststrecke nicht zu stark zu belasten, würde zudem nicht mit fünf, sondern nur mit zwei Fahrzeugen gemessen. Auch die Messergebnisse seien deswegen nicht so gut wie erhofft.

Der Lärm der „wummernden Truppe“ sei zwar beträchtlich, die Behinderungen in der Nacht aber deutlich niedriger, als wenn sie tagsüber messen würde.

Route durchs Münsterland

In der Nacht vom 11. auf den 12. November wurde mit den Messungen in Kasewinkel, östlich von Münster, an der Grenze zu Telgte, gestartet. Dabei halten die schweren Spezialfahrzeuge, sogenannte Vibrations-Trucks, alle 40 Meter an und setzen eine Rüttelplatte auf den Boden, die das Erdreich zum Beben bringt. Diese Signale werden in bis zu sech Kilometer Tiefe von verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert und von Mikrofonen, sogenannten Geophonen, wieder aufgefangen.



Video in Kooperation mit dem WDR (vom 12. November):

Damit es zu keinen Schäden an Gebäuden kommt, führt ein kleiner Messtrupp parallel Erschütterungsmessungen durch und darauf achtet, dass der gesetzlich bestimmte Wert, ab dem Schäden auftreten könnten, nicht überschritten wird.



Den ursprünglichen Plänen zufolge sollten die Messungen ab diesem Dienstag (15. November) von Münster-Albachten über Senden-Bösensell nach Nottuln-Appelhülsen führen (Streckenführung als pdf).

Ab Mittwoch (17. November) sollte es dann von Sendenhorst im Kreis Warendorf sukzessive in Richtung Münster und dann weiter durch den Kreis Coesfeld (Havixbeck und Billerbeck) gehen, wo die Messungen am 27. November (Samstag) beendet werden sollten. Wie sich der Zeitplan genau ändert, hängt vom weiteren Verlauf der Messungen ab.