Münster bewegt sich in den Ferien

Bloß nicht einrosten! In den Ferien bieten 14 münsterische Sportvereine wieder „Sport im Park“ an. Zum Auftakt gab es einen Aktionstag in der City.

Mit kostenlosem Bewegungsangebot unter kompetenter Anleitung und an ungewöhnlichen Orten hat sich „Sport im Park“ einen Namen gemacht. Jetzt geht das Projekt bereits in die vierte Runde. 14 Vereine sind mit 30 unterschiedlichen Angeboten bis zum 14. August im Zentrum Münsters, aber auch in einigen Stadtteilen dabei.

Mit einem Aktionstag auf dem Harsewinkelplatz machten der Stadtsportbund (SSB), das Sportamt sowie das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit als Organisatoren des siebenwöchigen Angebotes am Samstag auf das Programm aufmerksam. Interessierte konnten den Alltags-Fitness-Test absolvieren und so ihre Konstitution überprüfen.

Nicht nur Stammgäste ansprechen

„Ein vielversprechender Auftakt“, freute sich Astrid Markmann, im SSB-Vorstand auch für „Sport im Park“ zuständig, über die rege Resonanz. Bewusst fand der Aktionstag in der Innenstadt und nicht etwa auf den Aaseewiesen nahe Torminbrücke und Wewerka-Pavillon – dem in den vergangenen Jahren stets gut besuchten Hauptveranstaltungsort – statt. „So wollten wir neben unseren zahlreichen Stammgästen auch Sportbegeisterte ansprechen, die vom Angebot noch nichts gehört haben“, sagt Astrid Markmann. Viele Interessierte machten sich am Info-Stand schlau oder stellten dort ihre Fitness unter Beweis.

Dabei „werden bei den Angeboten keine Höchstleistungen verlangt“, erklärt Dr. Maximilian Bunse von der AOK, die „Sport im Park“ seit Beginn unterstützt. Schließlich sei regelmäßige Bewegung die beste Prävention: „Mit dem Sommerangebot konnten wir mit einem kontinuierlich wachsenden Angebot der Vereine stets auch mehr Menschen begeistern“.

So können in diesem Jahr wieder Pilates, Yogilates, Fitness Mix, Power-Flow und vieles mehr ebenso ausprobiert werden wie etwa Rugby, Parkour oder Lacrosse. Ein Schwerpunkt ist wieder auf den Aaseewiesen am Wewerka-Pavillon, doch auch im Wienburgpark und an der SSB-Geschäftsstelle am Mauritz-Lindenweg sowie in den Stadtteilen Hiltrup, Gievenbeck und Kinderhaus geht es wieder kostenfrei sportlich rund.