Münster genießt das goldene Oktober-Wochenende

Sonne satt im Herbst: Am Wochenende (9./10. Oktober) haben zahlreiche Münsteraner das schöne Wetter für einen Spaziergang am Aasee genutzt. Hier gibt es die Impressionen zum goldenen Oktober-Wochenende.

Im T-Shirt Eiscreme genießen – und das im Oktober: Sonne satt und angenehme Temperaturen um die 17 Grad haben am Wochenende zahlreiche Menschen an den Aasee gelockt.

Der siebenjährige Jacob (l.) und sein Bruder Johan (5) waren für einen Spaziergang an den Aasee gekommen. Oder vielleicht doch eher wegen der Eiscreme? Wie auch immer, zusammen mit ihren Eltern hatten sie einen schönen Tag in Münsters Innenstadtoase, in der es an den Nachmittagsstunden sowohl am Samstag als auch am Sonntag richtig voll wurde.

Impressionen vom sonnigen Wochenende am Aasee Sonnenstrahlen und angenehme Temperaturen um die 17 Grad haben am Wochenende (9./10. Oktober 2021) zahlreiche Menschen für einen Spaziergang an den Aasee gelockt. Foto: Pjer Biederstädt Am Samstag sonnten sich die Menschen an den Aaseekugeln. Foto: Pjer Biederstädt Viele Flaneure nutzen das Wetter für einen Spaziergang. Foto: Pjer Biederstädt Sogar der Eisverkäufer bekam noch richtig viel zu tun an diesem Herbstwochenende. Foto: Pjer Biederstädt Apropos Eis: Auch für Jacob (l.) und Johan (r.), hier auf dem Arm ihres Papas, gab es ein Eis. Foto: Pjer Biederstädt Auf der kleinen Aaseebrücke staute es sich so manches mal, weil der Andrang groß war. Foto: Pjer Biederstädt Obwohl es schon Oktober ist, strahlen die Bäume noch in sattem Grün. Ein schönes Farbenspiel in Kombination mit dem strahlend blauen Himmel. Foto: Pjer Biederstädt Doch nicht nur Münsteraner zog es an „ihren“ Aasee... Foto: Pjer Biederstädt auch Gäste von auswärts machten sich auf in die Westfalenmetropole. Diese vier Freundinnen kamen für einen Ausflug extra aus Paderborn. Foto: Pjer Biederstädt Ganz besonders beliebt: Die Aaseetreppen. Ein Ort zum Verweilen mit Sonnenschein im Gesicht. Foto: Pjer Biederstädt Nicht nur für Jacob (l.) und Johan war es ein absolut gelungenes Wochenende. Foto: Pjer Biederstädt

Sonnenbadende lagen auf den Wiesen an den Aaseekugeln, auf der Treppe zum Wasser machten Junggesellenabschiedskohorten ein Päuschen, dazwischen fuhr ein mobiler Leezen-Eisstand umher.