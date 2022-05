Münster gerade fast ausgebucht

Corona hat das Geschäft zwei Jahre lang fast vollständig zum Erliegen gebracht. Jetzt blühen die Hotels in Münster wieder auf. Die Gäste strömen – aber der Andrang hat auch Schattenseiten.

Hohe Nachfrage nach Übernachtungen in Hotels

Freie Hotelbetten gibt es zurzeit in Münster nur noch wenige. Und wenn, dann sind sie teuer.

Blick in eines der einschlägigen Online-Hotelbuchungsportale fürs nächste lange Wochenende: Nur noch sieben Betriebe haben überhaupt noch Zimmer frei, die Preisspanne bei den Hotels liegt zwischen 156 und 302 Euro für ein Doppelzimmer – nicht in Monte Carlo, sondern in Münster.