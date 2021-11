Münster nimmt Corona-Intensivpatienten aus Bayern auf

Ein am Corona-Virus erkrankter Intensivpatient aus Thüringen wird am Donnerstag bei einer Patientenverlegung in die Notaufnahme vom Krankenhaus Siloah Klinikum Region Hannover (KRH) gebracht. In Münstger sollen am Freitag drei schwerkranke Patienten aus Bayern aufgenommen werden.

Foto: Julian Stratenschulte/dpa