Münster stellt Antrag auf 2G-Regel beim Land

Der Zutritt zu den Weihnachtsmärkten in Münster soll in diesem Jahr nur Geimpften und Genesenen gestattet sein. Jetzt hat die Stadt einen entsprechenden Antrag beim Land NRW eingereicht. Und zwar früher, als ursprünglich geplant.

Münster will auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr die 2G-Regel einführen.

Am Ende ging angesichts steigender Inzidenzwerte alles schneller, als erwartet: Die Stadt Münster hat ihren Antrag beim NRW-Gesundheitsministerium auf Erlass einer 2G-Regel für die münsterischen Weihnachtsmärkte bereits am Freitag gestellt. Das erklärte der Leiter des städtischen Krisenstabs, Wolfgang Heuer, am Wochenende.

Ursprünglich hatte die Stadt angekündigt, ihre städtische Allgemeinverfügung erst Anfang der Woche zur Genehmigung nach Düsseldorf zu schicken. Mit einer Antwort aus dem Gesundheitsministerium wird schon im Verlauf des Montags gerechnet.

Stadt will Regeln notfalls im Alleingang durchsetzen

Die erstmals sechs Weihnachtsmärkte in Münster beginnen am 22. November (Montag). In Anbetracht der derzeitigen Cororna-Lage will die Stadt mit ihrem Vorstoß gewappnet sein, um notfalls im Alleingang verschärfte Regeln durchsetzen zu können, sofern das Land in den nächsten Tage keine eigene NRW-weite Initiative ergreift.

Die von der Stadt geplante Regel soll nicht nur für die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt gelten, sondern auch auf alle entsprechenden Märkte in den Außenstadtteilen. Darauf wies Ordnungsdezernent Heuer am Sonntag ausdrücklich hin.