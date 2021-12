Münster weiter mit niedrigster Inzidenz in NRW

Auch am Mittwoch wurde aus Münster die niedrigste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten ist leicht gesunken. Gleiches gilt auch für die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern.

In Münster wurden am Mittwoch 97 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Auch am Mittwoch hat Münster die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus dem Dashboard des Robert-Koch-Institus hervor. Demnach liegt die Inzidenz in Münster aktuell bei 139,7 (-4,7 im Vergleich zum Vortag).

Am Mittwoch hat das Gesundheitsam 97 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle auf 13.062 gestiegen. Davon gelten mittlerweile 12.112 Menschen als genesen - 99 mehr als noch am Dienstag. Unverändert 138 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Aktuell sind 812 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, zwei weniger als am Vortag. Am vergangenen Mittwoch waren 876 Münsteranerinnen und Münsteraner infiziert.

27 Corona-Patienten in Krankenhäusern in Münster

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden nach Angaben der Stadt aktuell 27 Covid-19-Patienten behandelt (Dienstag: 32), davon zehn auf Intensivstationen (Dienstag: elf). Acht Patienten müssen künstlich beatmet werden (Dienstag: neun).