Münsteraner überrascht Einbrecher im Wohnhaus

Ein Münsteraner hat am Mittwochnachmittag in seinem Wohnhaus einen Einbrecher überrascht. Der Täter flüchtete zusammen mit seinem Komplizen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Münsteraner hat am Mittwochnachmittag um 14.25 Uhr am Kappenberger Damm in dem Wohnhaus seines Bauernhofes einen Einbrecher überrascht. Der unbekannte Täter kam laut einer Mitteilung der Polizei gemeinsam mit seinem Komplizen auf das Hofgelände. Während einer im Auto wartete, ging der andere über eine offenstehende Tür in das Haus. Dort traf er auf den Münsteraner. Sofort ergriff er mit seinem Komplizen die Flucht von dem Grundstück.

Ein Täter ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schmächtig. Er hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart und war mit einer dicken roten Jacke bekleidet. Sein Komplize mit kurzen Haaren war mit einem dunkelblauen VW Golf 4 mit vermutlich polnischen Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.