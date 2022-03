Münsteranerin demonstriert jeden Tag für Frieden in ihrer Heimat

Ihre Mutter kocht für Soldaten und überlegt, Molotow-Cocktails zu bauen: Rund um die Uhr ist die Münsteranerin Tetyana Dagovych mit den Gedanken bei ihrer Familie in der Ukraine. Täglich demonstriert sie selbst für den Frieden.

Tetyana Dagovych trägt in diesen Tagen die ukrainischen Farben, die blau-gelbe Fahne ist für die nächste Demo griffbereit.

Tetyana Dagovychs Aufgabe an ihrem Schreibtisch wäre es, sich mit russischen Gerichtsreden des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu beschäftigen. Eine hochinteressante Materie für die Sprach- und Literaturwissenschaftlerin. Eigentlich. Die Reden fallen in die Zeit der liberalen Reformen unter Zar Alexander II. Liberale Reformen in Russland sind Historie.