Münsteranerin nimmt Banken-Odyssee für Kaiser-Karten auf sich

Was Fans für ihre Stars nicht so alles tun: Um ihr großes Idol im August 2022 live erleben zu können, war Stefanie Staarmann ein Wochenende auf Achse. Auf der Suche nach einem SB-Terminal für Überweisungen.

Um ihr Idol Roland Kaiser beim münsterischen Stadtfest 2022 live erleben können, nahm die Albachtenerin Stefanie Staarmann vor einigen Tagen etliche Kilometer in Kauf.

Davon, dass ausgedünnte Angebote an heimischen Bankfilialen arge Probleme bescheren können, davon kann Stefanie Staarmann ein Lied singen. Die Albachtenerin musste am Wochenende etliche Kilometer in Kauf nehmen, um eine Überweisung unter Dach und Fach zu bringen: „Da habe ich mich richtig drüber geärgert.“