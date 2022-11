Münstermannweg wird dauerhaft gesperrt

Keine Durchfahrt: Immer wieder kam es beim Abbiegen von Autofahrern aus der Hammer Straße in den Münstermannweg zu teils schweren Unfällen mit Radfahrern. Jetzt wird die Straße dichtgemacht.

In den vergangenen Jahren kam es bei Abbiegevorgängen von Autofahrenden aus der Hammer Straße in den Münstermannweg immer wieder zu teils schweren Unfällen mit Radfahrenden, wie die Stadt mitteilt.

Die Unfallkommission der Stadt Münster hat nun die Entschärfung dieser Unfallhäufungsstelle beschlossen: Die Durchfahrt von der Hammer Straße über die Scheibenstraße zur Friedrich-Ebert-Straße wird gesperrt.

Sperrpfosten werden installiert

Vorgesehen sind die Arbeiten zur Sperrung der Durchfahrt – je nach Wetterlage - an einem Tag in der Woche vom 21. bis 25. November. Auf Höhe der Hausnummer Scheibenstraße 97 werden vier Sperrpfosten in die Fahrbahn eingesetzt. Die Gebäude Scheibenstraße 1 bis 98 sind dann mit dem Auto nur noch über die Friedrich-Ebert-Straße zu erreichen.

Die Häuser an Münstermannweg, Eichsfelderstraße, Königsweg und Scheibenstraße 99 bis 136 A können mit dem Kfz über die Hammer Straße angefahren werden. Für den Rad- und Fußverkehr gibt es keine Einschränkungen.

Beliebter Schleichweg

Die auf Basis des Beschlusses der Unfallkommission durchgeführten Untersuchungen ergaben einen hohen Anteil an sogenannten Durchgangsverkehren auf dem Münstermannweg und in der Scheibenstraße.

Vor allem in den Hauptverkehrszeiten nutzen Autofahrende diese Strecke als Abkürzung zwischen Hammer Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Eine Sperrung bewirkt eine Reduzierung der Abbiegevorgänge, wodurch die Gefahr für Radfahrende signifikant gesenkt wird.