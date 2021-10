Weltweite Urbanisierung, Klimawandel und und nachhaltige Entwicklung – all das sind auch Themen für Münster. Die Stadt lädt dazu zu einer Veranstaltungsreihe ein.

Unter das Thema „Münsters Welt ist nicht genug“ hat der Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit seine diesjährige Veranstaltungsreihe vom 2. November bis 10. Dezember gestellt. Im Mittelpunkt der Reihe steht das Ziel Nummer 11 der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN aus dem Jahr 2015. Städte und Gemeinden sollen danach inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig sein.

„Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten, in Deutschland sind es fast 80 Prozent. Im Globalen Süden wächst die Urbanisierung rasant. Lösungen für die weltweiten Armuts- und Gerechtigkeitsprobleme, die Ressourcenfragen und den beschleunigten Klimawandel können nur mit einem Blick über den Tellerrand und dem Erkennen globaler Zusammenhänge gefunden werden“, so Dr. Kajo Schukalla, Vorsitzender des Beirates für kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Er erläuterte vor dem Start der Reihe zur Entwicklungszusammenarbeit das Veranstaltungsprogramm zusammen mit Vertretungen von beteiligten Gruppen und Susanne Rietkötter von der Geschäftsstelle des Beirates im Amt für Bürger- und Ratsservice der Stadt Münster.

15 Gruppen und Initiativen beteiligen sich

An der Reihe beteiligen sich laut Stadt Münster 15 Gruppen und Initiativen aus Münster. Sie laden ein zu Filmen, Diskussionen, Ausstellungen und Vorträgen zu Themen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Siedlungspolitik in Konfliktregionen oder zum Konsumverhalten.

Das Programm steht online unter www.stadt-muenster.de/ms/muensters-welt, liegt als Flyer in der Münster-Information im Stadthaus 1 aus und ist über die Geschäftsstelle des Beirates im Amt für Bürger- und Ratsservice der Stadt zu beziehen.