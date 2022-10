Musik-Label „Ladies & Ladys“ im Finale

Das Musik-Label „Ladies & Ladys“ aus Münster ist unter den letzten 100 Bewerbern für die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpilot:innen 2022“.

Seit zwölf Jahren zeichnet die Bundesregierung jährlich 32 Projekte, Unternehmen oder Start-ups der Kultur- und Kreativwirtschaft aus. Allein in diesem Jahr haben sich 700 Projekte aus ganz Deutschland beworben.

Daraus wurden rund 100 ausgewählt, die sich der Jury in Gesprächen vorstellten. Wer überzeugt, erhält ein einjähriges Mentoring-Programm zur Stärkung unternehmerischer Fähigkeiten sowie Workshops, um die Projekte professionell weiterzuentwickeln. Ob das Label aus Münster unter den Gewinnern ist, wird Anfang Dezember in Berlin bekanntgegeben.

Erstes sexistisches Musiklabel

„Ladies & Ladys“ entstand im Jahr 2016 nach einer Idee von Johanna Bauhus, Johanna Knoblauch, Paula Schumm und Melissa Pfeiffer. Ihr Musiklabel hat sich der Förderung von Frauen in der männerdominierten Musikbranche und dem Entgegenwirken dieses Ungleichgewichts verschrieben. Sie bezeichnen sich selbst als das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt.

Im vergangenen Sommer stand das Label in den Schlagzeilen: Zusammen mit der Band „Kochkraft durch KMA“ hat es den Sampler „Cock am Ring“ herausgebracht. Darauf covern 24 Bands – vorwiegend mit Frauen – Songs von Männerbands, die beim „Rock am Ring“ aufgetreten sind. Präsentiert wurde der Sampler während des rein weiblichen Festivals, das gegen den niedrigen Frauenanteil bei Festivals protestierte und von der Komikerin Carolin Kebekus initiiert wurde.