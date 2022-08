Musik, Zauberei und Krimi-Lesung

Die Vorfreude – das war bei allen Anwesenden bei der Pressekonferenz deutlich zu spüren – ist riesig. Denn nachdem die Krebsberatungsstelle Münster Wilsbergs Promi-Kellnern aus Personalmangel bereits zum dritten Mal in Folge absagen musste (wir berichteten), wird es in diesem Jahr trotzdem eine Charity-Veranstaltung geben. Nicht an gewohnter Stelle am Aasee, sondern im Atlantic-Hotel an der Engelstraße 39.

Oben im Engelsaal wartet auf das Publikum am 4. September (Sonntag) unter dem Namen „Musik meets Magic and Crime“ um 15 Uhr kurzweilige Unterhaltung mit Musik, Zauberei und einer Krimi-Lesung.

"Overbeck" liest "schräg-kriminelle" Krimis

Dafür konnte Gudrun Bruns, die Leiterin der Krebsberatungsstelle Münster, erneut eine Vielzahl an hochkarätigen Gästen gewinnen. So wird Schauspieler Roland Jankowsky alias „Overbeck“ „schräg-kriminelle“ Krimis vorlesen und die All-Star-Band, unter anderem bestehend aus Ben Bönniger, Jan Löchel, Altfrid M. Sicking, Christian Kappe, Jean-Claude Séférian und vielen weiteren, mit wechselnden Besetzungen ein abwechslungsreiches Musikprogramm präsentieren. „Das ist eine Art Familientreffen der Musikszene“, berichtet Musik-„Mannschaftskapitän“ Bönniger und verrät, dass nicht nur Jazz, Pop und Chansons zu hören sein werden, sondern auch Hip Hop. Dafür konnte er unter anderem „Carb“ oder Lara Mbaye gewinnen.

Karten für die Benefizveranstaltung „Musik meets Magic and Crime" gibt es im Vorverkauf für 49 Euro (im Preis inbegriffen sind Getränke und Snacks). Zu erwerben sind die Tickets in der Krebsberatungsstelle (Tel.: 62 56 20 10 oder info@krebsberatung-muenster.de), im Atlantic-Hotel (Tel.: 20 80 00) oder über den Ticketshop des Allwetterzoos. An der Abendkasse werden die Karten – falls noch vorhanden – 55 Euro kosten. Alle Einnahmen fließen als Spende an die Krebsberatungsstelle Münster.

Mischung aus Magie und Comedy

Neben all dem dürfen sich die Zuschauer ebenfalls auf eine Mischung aus Magie und Comedy freuen, wenn Zauberkünstler Christian Glade die Bühne im Engelsaal betritt. Den Nachmittag eröffnen wird Oberbürgermeister Markus Lewe. Durch das Programm führt Moderator Adam Riese, der schon bei der Pressekonferenz Lust auf die Benefizveranstaltung zugunsten der Krebsberatungsstelle Münster machte: „Das hier ist kein Ersatz für das Promi-Kellnern, sondern ein eigenes Format mit ganz eigenem Charme.“ Zudem gebe es durch den anderen Veranstaltungsort ganz neue Möglichkeiten – etwa für eine Lesung.

Die Pott‘s Brauerei, David Weine und der Cateringservice Hüls unterstützen die Veranstaltung mit Getränken und Fingerfood. Jörg Pott, der Geschäftsführer der Pott‘s Brauerei, hat zudem ein komplett neues Bier angekündigt.