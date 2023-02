Mutmaßliche Giftköder an der Promenade entdeckt

An der Promenade hat ein Münsteraner mutmaßlich mit Gift versetztes Tierfutter gefunden. Die Polizei Münster bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gefährlicher Fund an der Promenade: Ein Zeuge hat laut einer Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag an der Promenade mutmaßliche Tierköder sichergestellt.

Der Münsteraner entdeckte auf der Promenade zwischen Hörsterstraße und Mauritztor augenscheinlich mit „Schneckenkorn“ versetztes Tierfutter. „Schneckenkorn“ ist ein häufig verwendetes Ungeziefervernichtungsmittel, das vor allem gegen Schneckenbefall im Garten eingesetzt wird. Der Mann entsorgte das Futter und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.